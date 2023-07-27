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Паслер обсудил промышленные мощности Оренбуржья с главой Минпромторга - РИА Новости, 27.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
15:57 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/orenburzhe-1886645806.html
Паслер обсудил промышленные мощности Оренбуржья с главой Минпромторга
Паслер обсудил промышленные мощности Оренбуржья с главой Минпромторга - РИА Новости, 27.07.2023
Паслер обсудил промышленные мощности Оренбуржья с главой Минпромторга
Текущий индекс промышленного производства сложился на уровне 108,1% к аналогичному периоду прошлого года, по этому показателю Оренбуржье заняло пятую строчку в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:57
2023-07-27T15:57
оренбургская область
денис паслер
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
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ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Текущий индекс промышленного производства сложился на уровне 108,1% к аналогичному периоду прошлого года, по этому показателю Оренбуржье заняло пятую строчку в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с вице-премьером правительства, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, чтобы обсудить результаты работы и перспективы развития промышленности региона. "Средняя заработная плата в обрабатывающих отраслях составила без малого 65 тысяч рублей, в добывающих – 81 тысячу рублей. Поступления в консолидированный бюджет Оренбургской области от крупнейших плательщиков превысил 17,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба Паслера. Он отметил, что за последние три года выстроена полноценная промышленная политика, выработан и внедрен комплекс мер, направленных на стимулирование развития промышленности. Работают несколько территорий с преференциальными налоговыми режимами, создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа, действуют механизмы гарантийной поддержки, льготного заемного финансирования и субсидирования затрат предприятий на новое оборудование, лизинг, НИОКР, сертификацию экспорта. Также на встрече были подведены итоги работы и намечены задачи по модернизации производителя кузнечно-прессового оборудования ОАО "Гидропресс". Благодаря совместным усилиям региональных властей и собственников контрактная база предприятия выросла в 15 раз и ему удалость выйти на устойчивое развитие, погасить обязательства и обеспечить портфель заказов. "Производственные и кадровые ресурсы "Гидропресса" уникальны. Они позволяют проектировать и производить оборудование высочайшего уровня. Сегодня у предприятия есть возможность перейти на новый этап развития, для этого необходимо вложить порядка 1 млрд рублей в модернизацию производства", – подчеркнул Паслер. Итогом обсуждения стало решение поддержать планы ОАО "Гидропресс" по обновлению мощностей за счет выделения льготного займа из федерального Фонда развития промышленности. Еще одной темой обсуждения стал проект повышения производительности труда на АО "МЭЗ "Уралэлектро", который предполагает модернизацию технологической цепочки производства электродвигателей, что позволит увеличить объемы производства с 9 до 12,5 тысячи единиц в месяц. Глава региона рассказал, что на "Уралэлектро" создана хорошая база для того, чтобы занять значительную долю рынка по многим сегментам электродвигателей, его возможности позволяют заместить продукцию иностранных компаний Siemens, WEG, ABB. Реализация проекта по повышению производительности труда на АО "МЭЗ "Уралэлектро" позволит увеличить долю предприятия на рынке энергоэффективных электродвигателей до 20%, на рынке морских электродвигателей – до 15%, а также занять порядка 3% доли российского рынка взрывозащищенных электродвигателей.
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денис паслер, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
Оренбургская область, Денис Паслер, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности

Паслер обсудил промышленные мощности Оренбуржья с главой Минпромторга

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Текущий индекс промышленного производства сложился на уровне 108,1% к аналогичному периоду прошлого года, по этому показателю Оренбуржье заняло пятую строчку в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с вице-премьером правительства, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, чтобы обсудить результаты работы и перспективы развития промышленности региона.
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"Средняя заработная плата в обрабатывающих отраслях составила без малого 65 тысяч рублей, в добывающих – 81 тысячу рублей. Поступления в консолидированный бюджет Оренбургской области от крупнейших плательщиков превысил 17,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба Паслера.
Он отметил, что за последние три года выстроена полноценная промышленная политика, выработан и внедрен комплекс мер, направленных на стимулирование развития промышленности. Работают несколько территорий с преференциальными налоговыми режимами, создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа, действуют механизмы гарантийной поддержки, льготного заемного финансирования и субсидирования затрат предприятий на новое оборудование, лизинг, НИОКР, сертификацию экспорта.
Также на встрече были подведены итоги работы и намечены задачи по модернизации производителя кузнечно-прессового оборудования ОАО "Гидропресс".
Благодаря совместным усилиям региональных властей и собственников контрактная база предприятия выросла в 15 раз и ему удалость выйти на устойчивое развитие, погасить обязательства и обеспечить портфель заказов.
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"Производственные и кадровые ресурсы "Гидропресса" уникальны. Они позволяют проектировать и производить оборудование высочайшего уровня. Сегодня у предприятия есть возможность перейти на новый этап развития, для этого необходимо вложить порядка 1 млрд рублей в модернизацию производства", – подчеркнул Паслер.
Итогом обсуждения стало решение поддержать планы ОАО "Гидропресс" по обновлению мощностей за счет выделения льготного займа из федерального Фонда развития промышленности.
Еще одной темой обсуждения стал проект повышения производительности труда на АО "МЭЗ "Уралэлектро", который предполагает модернизацию технологической цепочки производства электродвигателей, что позволит увеличить объемы производства с 9 до 12,5 тысячи единиц в месяц.
Глава региона рассказал, что на "Уралэлектро" создана хорошая база для того, чтобы занять значительную долю рынка по многим сегментам электродвигателей, его возможности позволяют заместить продукцию иностранных компаний Siemens, WEG, ABB.
Реализация проекта по повышению производительности труда на АО "МЭЗ "Уралэлектро" позволит увеличить долю предприятия на рынке энергоэффективных электродвигателей до 20%, на рынке морских электродвигателей – до 15%, а также занять порядка 3% доли российского рынка взрывозащищенных электродвигателей.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленности
 
 
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