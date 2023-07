https://ria.ru/20230727/opros-1886621662.html

Больше половины россиян верят в Бога, показал опрос

Больше половины россиян верят в Бога, показал опрос - РИА Новости, 27.07.2023

Больше половины россиян верят в Бога, показал опрос

Верующими в Бога назвали себя 66% россиян, 86% из них причислили себя к православию, при этом в ад верят 44% опрошенных, а в рай - 41%, показывают результаты... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:38

2023-07-27T14:38

2023-07-27T14:38

религия

вциом

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882123988_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_6e7ea70d6230cda271eb09fe37210c76.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верующими в Бога назвали себя 66% россиян, 86% из них причислили себя к православию, при этом в ад верят 44% опрошенных, а в рай - 41%, показывают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). "В Бога верят чаще, чем в дьявола (66% vs. 47%), а в ад — чаще, чем в рай (44% vs. 41%). Больше половины наших соотечественников верят в ангелов (56%)", - сообщается в исследовании. Женщин, верующих в Бога, оказалось больше мужчин - 73% vs. 56%. Большая часть верующих в Бога (71%) находится в возрастной группе от 35 до 44 лет. Как минимум раз в месяц в церковь ходят 15% опрошенных, время от времени ходят 51% россиян, никогда не ходят - 31%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230721/putin-1885429827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вциом, общество