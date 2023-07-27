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ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/obstrely-1886519530.html
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка
Украинские войска в четверг утром выпустили 6 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:45
2023-07-27T07:45
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили 6 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительств. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили 6 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительств. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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