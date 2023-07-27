https://ria.ru/20230727/obstrely-1886519530.html

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 27.07.2023

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Украинские войска в четверг утром выпустили 6 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:45

2023-07-27T07:45

2023-07-27T07:45

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

донецк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853998567_0:35:3038:1744_1920x0_80_0_0_33d403a13d88d2bb238d4a75dd9d2986.jpg

ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили 6 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительств. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецкая народная республика, донецк, происшествия