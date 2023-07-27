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ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023

ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T06:38

2023-07-27T06:38

2023-07-27T06:38

специальная военная операция на украине

донецк

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нато

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 6.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. По информации ведомства, через пять минут украинские войска выпустили по Киевскому району города еще четыре натовских снаряда. Ранее сообщалось о двух обстрелах Петровского района Донецка, в районе четырех утра по нему также выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230727/artilleriya-1886514067.html

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