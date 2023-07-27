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Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.07.2023
Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 399 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T00:15
2023-07-27T00:15
2023-07-27T00:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 399 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "За истекшие сутки представительство сообщало о 98 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 63 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 31 обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство.Отмечается, что всего украинские войска выпустили 399 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мирной жительницы в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 58 обстрелов.
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886499549.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию Донбасса