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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:49

2023-07-27T17:49

2023-07-27T17:49

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, с 13.05 по 13.25 украинские войска подвергали обстрелам Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу за это время в общей сложности 15 снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район находится в западной части города. Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра его часть. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230727/obstrely-1886627315.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия