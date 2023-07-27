https://ria.ru/20230727/obstrel-1886568670.html

Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку

Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023

Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку

Украинские войска в 11.55 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:05

2023-07-27T12:05

2023-07-27T12:14

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, с 11.05 до 12.00 украинские войска обстреливали Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.

https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия