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Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 27.07.2023 (обновлено: 12:14 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/obstrel-1886568670.html
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку
Украинские войска в 11.55 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:05
2023-07-27T12:14
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, с 11.05 до 12.00 украинские войска обстреливали Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

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Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, с 11.05 до 12.00 украинские войска обстреливали Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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