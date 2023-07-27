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Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку
Украинские войска в 11.55 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:05
2023-07-27T12:05
2023-07-27T12:14
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, с 11.05 до 12.00 украинские войска обстреливали Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка