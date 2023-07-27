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Два человека пострадали при обстреле АЗС в Запорожской области
Два человека пострадали при обстреле АЗС в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2023
Два человека пострадали при обстреле АЗС в Запорожской области
Украинские военные обстреляли в среду АЗС в районе города Токмак в Запорожской области, ранения получили два мирных жителя, рассказал журналистам представитель... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:47
2023-07-27T09:47
2023-07-27T09:47
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли в среду АЗС в районе города Токмак в Запорожской области, ранения получили два мирных жителя, рассказал журналистам представитель оперативных служб. "26 июля вечером боевики ВСУ обстреляли автозаправочную станцию рядом с ореховским перекрестком. Пострадали два человека. Подробности уточняются", - сказал он.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Два человека пострадали при обстреле АЗС в Запорожской области
Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками АЗС в Запорожской области