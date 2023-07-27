https://ria.ru/20230727/obstrel-1886523135.html

Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку

Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023

Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку

ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:36

2023-07-27T08:36

2023-07-27T10:56

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 8:30 украинские войска открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР."Выпущено семь ракет из РСЗО", — говорится в публикации.Пять минут спустя последовало еще пять таких же ракет. А в 8:25 ВСУ выпустили по Киевскому району четыре 155-миллиметровых снаряда.Позже стало известно, что при обстрелах получил ранение 20-летний молодой человек.За предыдущие сутки украинские войска 98 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности почти 400 единиц различных боеприпасов.Киевский район расположен в северной части Донецка. С 2014 года, после провозглашения независимости ДНР от Киева, он постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими бойцами и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия