https://ria.ru/20230727/obstrel-1886523135.html
Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку
Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку
ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:36
2023-07-27T08:36
2023-07-27T10:56
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 8:30 украинские войска открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР."Выпущено семь ракет из РСЗО", — говорится в публикации.Пять минут спустя последовало еще пять таких же ракет. А в 8:25 ВСУ выпустили по Киевскому району четыре 155-миллиметровых снаряда.Позже стало известно, что при обстрелах получил ранение 20-летний молодой человек.За предыдущие сутки украинские войска 98 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности почти 400 единиц различных боеприпасов.Киевский район расположен в северной части Донецка. С 2014 года, после провозглашения независимости ДНР от Киева, он постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими бойцами и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку
Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости.
ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО, сообщается в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 8:30 украинские войска открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР.
"Выпущено семь ракет из РСЗО", — говорится в публикации.
Пять минут спустя последовало еще пять таких же ракет.
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А в 8:25 ВСУ выпустили по Киевскому району четыре 155-миллиметровых снаряда.
Позже стало известно, что при обстрелах получил ранение 20-летний молодой человек.
За предыдущие сутки украинские войска 98 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности почти 400 единиц различных боеприпасов.
Киевский район расположен в северной части Донецка. С 2014 года, после провозглашения независимости ДНР от Киева
, он постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими бойцами и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине