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Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
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08:36 27.07.2023 (обновлено: 10:56 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/obstrel-1886523135.html
Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку
Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку
ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:36
2023-07-27T10:56
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 8:30 украинские войска открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР."Выпущено семь ракет из РСЗО", — говорится в публикации.Пять минут спустя последовало еще пять таких же ракет. А в 8:25 ВСУ выпустили по Киевскому району четыре 155-миллиметровых снаряда.Позже стало известно, что при обстрелах получил ранение 20-летний молодой человек.За предыдущие сутки украинские войска 98 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности почти 400 единиц различных боеприпасов.Киевский район расположен в северной части Донецка. С 2014 года, после провозглашения независимости ДНР от Киева, он постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими бойцами и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетные удары по Донецку

Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 8:30 украинские войска открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР.
"Выпущено семь ракет из РСЗО", — говорится в публикации.
Пять минут спустя последовало еще пять таких же ракет.
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А в 8:25 ВСУ выпустили по Киевскому району четыре 155-миллиметровых снаряда.
Позже стало известно, что при обстрелах получил ранение 20-летний молодой человек.
За предыдущие сутки украинские войска 98 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности почти 400 единиц различных боеприпасов.
Киевский район расположен в северной части Донецка. С 2014 года, после провозглашения независимости ДНР от Киева, он постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими бойцами и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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