https://ria.ru/20230727/niger-1886508219.html

В Нигере военные заявили о приостановке работы всех учреждений

В Нигере военные заявили о приостановке работы всех учреждений - РИА Новости, 27.07.2023

В Нигере военные заявили о приостановке работы всех учреждений

Военные Нигера заявили о приостановке работы всех учреждений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на выступление военных по национальному телевидению. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T02:11

2023-07-27T02:11

2023-07-27T11:32

в мире

нигер

ниамей

бенин

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886463143_0:72:2048:1224_1920x0_80_0_0_e6fcc6ac0c45a6af2582b2a271e63d72.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные Нигера заявили о приостановке работы всех учреждений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на выступление военных по национальному телевидению."Работа "всех учреждений" в Нигере приостановлена", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Рейтер передавало, что военные Нигера выступали по национальному телевидению и заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.

https://ria.ru/20230726/niger-1886501007.html

нигер

ниамей

бенин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, ниамей, бенин, мохамед базум, переворот в нигере — 2023