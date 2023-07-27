https://ria.ru/20230727/niger-1886508219.html
В Нигере военные заявили о приостановке работы всех учреждений
В Нигере военные заявили о приостановке работы всех учреждений - РИА Новости, 27.07.2023
В Нигере военные заявили о приостановке работы всех учреждений
Военные Нигера заявили о приостановке работы всех учреждений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на выступление военных по национальному телевидению. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T02:11
2023-07-27T02:11
2023-07-27T11:32
в мире
нигер
ниамей
бенин
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886463143_0:72:2048:1224_1920x0_80_0_0_e6fcc6ac0c45a6af2582b2a271e63d72.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные Нигера заявили о приостановке работы всех учреждений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на выступление военных по национальному телевидению."Работа "всех учреждений" в Нигере приостановлена", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Рейтер передавало, что военные Нигера выступали по национальному телевидению и заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
https://ria.ru/20230726/niger-1886501007.html
нигер
ниамей
бенин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886463143_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_239a926ab1ad66be280d58b898a54527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, ниамей, бенин, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Бенин, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере военные заявили о приостановке работы всех учреждений
AFP: военные Нигера заявили о приостановке работы всех учреждений