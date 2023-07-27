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Нигерские военные объявили комендантский час по всей стране - РИА Новости, 27.07.2023
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01:51 27.07.2023 (обновлено: 11:33 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886507236.html
Нигерские военные объявили комендантский час по всей стране
Нигерские военные объявили комендантский час по всей стране - РИА Новости, 27.07.2023
Нигерские военные объявили комендантский час по всей стране
Военные Нигера заявили, что по всей стране объявлен комендантский час, передает агентство Reuters. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:51
2023-07-27T11:33
в мире
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ниамей
бенин
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные Нигера заявили, что по всей стране объявлен комендантский час, передает агентство Reuters.Как отмечает агентство, во время выступления по национальному телевидению военные Нигера заявили, что "по всей стране объявлен комендантский час".Ранее агентство передавало, что военные Нигера выступали по национальному телевидению и заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
https://ria.ru/20230726/nigeriya-1886469827.html
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в мире, нигер, ниамей, бенин, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Бенин, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Нигерские военные объявили комендантский час по всей стране

Reuters: военные Нигера заявили об объявлении комендантского часа по всей стране

© AFP 2023 / BOUREIMA HAMAВоеннослужащий армии Нигера
Военнослужащий армии Нигера - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / BOUREIMA HAMA
Военнослужащий армии Нигера. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные Нигера заявили, что по всей стране объявлен комендантский час, передает агентство Reuters.
Как отмечает агентство, во время выступления по национальному телевидению военные Нигера заявили, что "по всей стране объявлен комендантский час".
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Ранее агентство передавало, что военные Нигера выступали по национальному телевидению и заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты.
Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
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В миреНигерНиамейБенинМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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