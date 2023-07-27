https://ria.ru/20230727/nepogoda-1887426211.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг и пятницу

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг и пятницу - РИА Новости, 31.07.2023

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг и пятницу

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды вечером в четверг и пятницу, говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-27T21:34

2023-07-27T21:34

2023-07-31T17:27

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды вечером в четверг и пятницу, говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сегодня после 22.00 и до 09.00 28 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Неблагоприятные погодные условия сохранятся и завтра, 28 июля, в течение всего дня. Ожидаются дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, погода, происшествия, городское хозяйство москвы