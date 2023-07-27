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Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг и пятницу - РИА Новости, 31.07.2023
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21:34 27.07.2023 (обновлено: 17:27 31.07.2023)
https://ria.ru/20230727/nepogoda-1887426211.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг и пятницу
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг и пятницу - РИА Новости, 31.07.2023
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг и пятницу
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды вечером в четверг и пятницу, говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-27T21:34
2023-07-31T17:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды вечером в четверг и пятницу, говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сегодня после 22.00 и до 09.00 28 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Неблагоприятные погодные условия сохранятся и завтра, 28 июля, в течение всего дня. Ожидаются дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.
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москва, погода, происшествия, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Происшествия, Городское хозяйство Москвы

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг и пятницу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды вечером в четверг и пятницу, говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сегодня после 22.00 и до 09.00 28 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
"Неблагоприятные погодные условия сохранятся и завтра, 28 июля, в течение всего дня. Ожидаются дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.
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