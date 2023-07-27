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В Минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
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02:14 27.07.2023 (обновлено: 02:58 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/nastuplenie-1886508305.html
В Минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
В Минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
В Минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
Замглавы британского минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания и США участвовали в разработке плана наступления украинских войск, и оно, по его... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T02:14
2023-07-27T02:58
киев
сша
украина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Замглавы британского минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания и США участвовали в разработке плана наступления украинских войск, и оно, по его утверждению, соответствует ожиданиям. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил 30 июня, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Американское издание Newsweek писало со ссылкой на западных экспертов, что ответственность за провал украинского "контрнаступа" несут страны НАТО, которые переносили его сроки и не смогли подготовить Киев к нему. "На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы", - сказал Хиппи в интервью британской газете Telegraph. По его словам, Киев якобы проявляет "надлежащую осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и поставляемое Западом оружие на поле боя. "Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка и покажут череду военных кадров, а затем - в конце всего этого - победа к сентябрю", - добавил Хиппи. Он отметил, что Россия "никогда не будет слабым противником, несмотря ни на что". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886387465.html
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киев, сша, украина, марк милли, нато, вооруженные силы украины, в мире
Киев, США, Украина, Марк Милли, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В Минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ

Минобороны Британии: Лондон и Вашингтон участвовали в разработке плана наступления ВСУ

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Замглавы британского минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания и США участвовали в разработке плана наступления украинских войск, и оно, по его утверждению, соответствует ожиданиям.
Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил 30 июня, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Американское издание Newsweek писало со ссылкой на западных экспертов, что ответственность за провал украинского "контрнаступа" несут страны НАТО, которые переносили его сроки и не смогли подготовить Киев к нему.
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"На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы", - сказал Хиппи в интервью британской газете Telegraph.
По его словам, Киев якобы проявляет "надлежащую осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и поставляемое Западом оружие на поле боя.
"Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка и покажут череду военных кадров, а затем - в конце всего этого - победа к сентябрю", - добавил Хиппи.
Он отметил, что Россия "никогда не будет слабым противником, несмотря ни на что".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
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Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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