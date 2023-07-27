https://ria.ru/20230727/nagrady-1886628162.html

Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин

Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023

Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин

Всем отличившимся участникам боев в зоне спецоперации на Запорожском направлении будут вручены государственные награды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:02

2023-07-27T15:02

2023-07-27T15:27

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Всем отличившимся участникам боев в зоне спецоперации на Запорожском направлении будут вручены государственные награды, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал тоже указание министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почетных наименований", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка.

https://ria.ru/20230714/nagrady-1884106914.html

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2023

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владимир путин, вооруженные силы рф, россия, форум "россия — африка"