https://ria.ru/20230727/nagrady-1886628162.html
Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин
Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023
Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин
Всем отличившимся участникам боев в зоне спецоперации на Запорожском направлении будут вручены государственные награды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:02
2023-07-27T15:02
2023-07-27T15:27
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Всем отличившимся участникам боев в зоне спецоперации на Запорожском направлении будут вручены государственные награды, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал тоже указание министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почетных наименований", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка.
https://ria.ru/20230714/nagrady-1884106914.html
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владимир путин, вооруженные силы рф, россия, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия, Форум "Россия — Африка"
Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин
Путин: всех отличившихся участников боев на Запорожском направлении представят к наградам