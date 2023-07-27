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Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 27.07.2023 (обновлено: 15:27 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/nagrady-1886628162.html
Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин
Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023
Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин
Всем отличившимся участникам боев в зоне спецоперации на Запорожском направлении будут вручены государственные награды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:02
2023-07-27T15:27
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Всем отличившимся участникам боев в зоне спецоперации на Запорожском направлении будут вручены государственные награды, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал тоже указание министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почетных наименований", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка.
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владимир путин, вооруженные силы рф, россия, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия, Форум "Россия — Африка"
Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам, заявил Путин

Путин: всех отличившихся участников боев на Запорожском направлении представят к наградам

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Всем отличившимся участникам боев в зоне спецоперации на Запорожском направлении будут вручены государственные награды, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал тоже указание министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почетных наименований", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка.
Награждение бойцов штурмовых отрядов ЦВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении
14 июля, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссияФорум "Россия — Африка"
 
 
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