https://ria.ru/20230727/nadzor-1886630871.html

Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов

Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов - РИА Новости, 27.07.2023

Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов

Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов: по закону, первые должны контролировать... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:11

2023-07-27T15:11

2023-07-27T15:11

россия

генеральная прокуратура рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов: по закону, первые должны контролировать вторых, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в четверг. Об этом говорилось на совещании в Генпрокуратуре, посвященном итогам работы в первом полугодии. "Отмечен ежегодный рост обращений граждан о неправомерных действиях коллекторов. За прошлый год по сравнению с 2021 их количество увеличилось на 20%, превысив 40 тысяч. В этой связи прокурорам поручено усилить надзор за судебными приставами, в том числе в части осуществления ими контроля за действиями коллекторов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230726/zakon-1886353314.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, генеральная прокуратура рф, общество