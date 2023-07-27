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Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов - РИА Новости, 27.07.2023
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15:11 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/nadzor-1886630871.html
Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов
Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов - РИА Новости, 27.07.2023
Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов
Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов: по закону, первые должны контролировать... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:11
2023-07-27T15:11
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов: по закону, первые должны контролировать вторых, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в четверг. Об этом говорилось на совещании в Генпрокуратуре, посвященном итогам работы в первом полугодии. "Отмечен ежегодный рост обращений граждан о неправомерных действиях коллекторов. За прошлый год по сравнению с 2021 их количество увеличилось на 20%, превысив 40 тысяч. В этой связи прокурорам поручено усилить надзор за судебными приставами, в том числе в части осуществления ими контроля за действиями коллекторов", - говорится в сообщении.
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россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов

Генпрокуратура поручила усилить надзор за приставами из-за жалоб на коллекторов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов: по закону, первые должны контролировать вторых, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в четверг.
Об этом говорилось на совещании в Генпрокуратуре, посвященном итогам работы в первом полугодии.
"Отмечен ежегодный рост обращений граждан о неправомерных действиях коллекторов. За прошлый год по сравнению с 2021 их количество увеличилось на 20%, превысив 40 тысяч. В этой связи прокурорам поручено усилить надзор за судебными приставами, в том числе в части осуществления ими контроля за действиями коллекторов", - говорится в сообщении.
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