https://ria.ru/20230727/nadzor-1886630871.html
Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов
Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов - РИА Новости, 27.07.2023
Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов
Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов: по закону, первые должны контролировать... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:11
2023-07-27T15:11
2023-07-27T15:11
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов: по закону, первые должны контролировать вторых, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в четверг. Об этом говорилось на совещании в Генпрокуратуре, посвященном итогам работы в первом полугодии. "Отмечен ежегодный рост обращений граждан о неправомерных действиях коллекторов. За прошлый год по сравнению с 2021 их количество увеличилось на 20%, превысив 40 тысяч. В этой связи прокурорам поручено усилить надзор за судебными приставами, в том числе в части осуществления ими контроля за действиями коллекторов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230726/zakon-1886353314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Прокуроры усилят надзор за приставами из-за коллекторов
Генпрокуратура поручила усилить надзор за приставами из-за жалоб на коллекторов
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов: по закону, первые должны контролировать вторых, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в четверг.
Об этом говорилось на совещании в Генпрокуратуре, посвященном итогам работы в первом полугодии.
"Отмечен ежегодный рост обращений граждан о неправомерных действиях коллекторов. За прошлый год по сравнению с 2021 их количество увеличилось на 20%, превысив 40 тысяч. В этой связи прокурорам поручено усилить надзор за судебными приставами, в том числе в части осуществления ими контроля за действиями коллекторов", - говорится в сообщении.
ГД одобрила ужесточение контроля за деятельностью кредитных организаций