https://ria.ru/20230727/moskva-1886691797.html
Горслужбы продолжат работать усиленно из-за ливней в Москве
Горслужбы продолжат работать усиленно из-за ливней в Москве - РИА Новости, 27.07.2023
Горслужбы продолжат работать усиленно из-за ливней в Москве
Городские службы Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за новой волны ливней и гроз в пятницу и субботу, сообщил журналистам в четверг заместитель... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:03
2023-07-27T18:03
2023-07-27T18:03
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петр бирюков
мосводосток
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за новой волны ливней и гроз в пятницу и субботу, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 миллиметров осадков. Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы. Следующая волна ливней и гроз с порывами ветра до 15 метров в секунду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается в пятницу и субботу. По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50-70% месячной нормы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. "Организовано информирование жителей о неблагоприятных метеорологических условиях с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона в ходе патрулирования территорий будут предупреждать о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. Призываем горожан быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах и строго соблюдать ПДД", - отметил Бирюков. Он добавил, что коммунальные службы заранее проверяют системы водоотведения, проводятся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" и других инженерных компаний. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Все они имеют необходимый резерв мощности, что позволяет при любых погодных условиях обеспечивать надежную подачу ресурсов потребителям.
https://ria.ru/20230726/moskva-1886363305.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за новой волны ливней и гроз в пятницу и субботу, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 миллиметров осадков. Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы. Следующая волна ливней и гроз с порывами ветра до 15 метров в секунду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается в пятницу и субботу. По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50-70% месячной нормы", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.
"Организовано информирование жителей о неблагоприятных метеорологических условиях с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона в ходе патрулирования территорий будут предупреждать о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. Призываем горожан быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах и строго соблюдать ПДД", - отметил Бирюков.
Он добавил, что коммунальные службы заранее проверяют системы водоотведения, проводятся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока
" и других инженерных компаний.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Все они имеют необходимый резерв мощности, что позволяет при любых погодных условиях обеспечивать надежную подачу ресурсов потребителям.