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Названы самые популярные достопримечательности Москвы - РИА Новости, 27.07.2023
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Туризм
 
15:34 27.07.2023 (обновлено: 16:31 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/moskva-1886637224.html
Названы самые популярные достопримечательности Москвы
Названы самые популярные достопримечательности Москвы - РИА Новости, 27.07.2023
Названы самые популярные достопримечательности Москвы
Туроператоры назвали самые востребованные у путешественников достопримечательности Москвы, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:34
2023-07-27T16:31
туризм
новости - туризм
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
третьяковская галерея
музей победы
отдых в россии
достопримечательности
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные у путешественников достопримечательности Москвы, сообщает АТОР.В первую очередь гости столицы направляются на Красную площадь и стараются попасть в музеи Кремля. Вторая точка притяжения — Третьяковская галерея, третья — ВДНХ.В пятерку самых востребованных для посещения мест вошли также Музей Победы на Поклонной горе и "Москва-Сити", где туристы хотят увидеть город со смотровой площадки "Панорама 360".Кроме того, растет интерес к посещению парка "Зарядье" и Московского зоопарка, речным прогулкам, экскурсиям в подмосковные усадьбы и походам в столичные театры, отмечают участники рынка.За год средний чек поездки в Москву вырос с 12 до 15 тысяч рублей на человека, подсчитали в "Интуристе".Этим летом экскурсионный двухдневный тур в Москву обойдется примерно от 11 до 14 тысяч рублей на двоих, трехдневный — в 15-18 тысяч. Дорогу придется оплатить дополнительно.
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новости - туризм, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), третьяковская галерея, музей победы, отдых в россии, достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Третьяковская галерея, Музей Победы, отдых в России, Достопримечательности, Туризм
Названы самые популярные достопримечательности Москвы

АТОР: Кремль и Третьяковская галерея — самые популярные достопримечательности Москвы

© iStock.com / Vladislav ZolotovГосударственная Третьяковская галерея в Москве
Государственная Третьяковская галерея в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© iStock.com / Vladislav Zolotov
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные у путешественников достопримечательности Москвы, сообщает АТОР.
В первую очередь гости столицы направляются на Красную площадь и стараются попасть в музеи Кремля. Вторая точка притяжения — Третьяковская галерея, третья — ВДНХ.
В пятерку самых востребованных для посещения мест вошли также Музей Победы на Поклонной горе и "Москва-Сити", где туристы хотят увидеть город со смотровой площадки "Панорама 360".
Кроме того, растет интерес к посещению парка "Зарядье" и Московского зоопарка, речным прогулкам, экскурсиям в подмосковные усадьбы и походам в столичные театры, отмечают участники рынка.
За год средний чек поездки в Москву вырос с 12 до 15 тысяч рублей на человека, подсчитали в "Интуристе".
Этим летом экскурсионный двухдневный тур в Москву обойдется примерно от 11 до 14 тысяч рублей на двоих, трехдневный — в 15-18 тысяч. Дорогу придется оплатить дополнительно.
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)Третьяковская галереяМузей Победыотдых в РоссииДостопримечательностиТуризм
 
 
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