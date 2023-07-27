https://ria.ru/20230727/moskva-1886637224.html

Названы самые популярные достопримечательности Москвы

Названы самые популярные достопримечательности Москвы - РИА Новости, 27.07.2023

Названы самые популярные достопримечательности Москвы

Туроператоры назвали самые востребованные у путешественников достопримечательности Москвы, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:34

2023-07-27T15:34

2023-07-27T16:31

туризм

новости - туризм

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

третьяковская галерея

музей победы

отдых в россии

достопримечательности

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные у путешественников достопримечательности Москвы, сообщает АТОР.В первую очередь гости столицы направляются на Красную площадь и стараются попасть в музеи Кремля. Вторая точка притяжения — Третьяковская галерея, третья — ВДНХ.В пятерку самых востребованных для посещения мест вошли также Музей Победы на Поклонной горе и "Москва-Сити", где туристы хотят увидеть город со смотровой площадки "Панорама 360".Кроме того, растет интерес к посещению парка "Зарядье" и Московского зоопарка, речным прогулкам, экскурсиям в подмосковные усадьбы и походам в столичные театры, отмечают участники рынка.За год средний чек поездки в Москву вырос с 12 до 15 тысяч рублей на человека, подсчитали в "Интуристе".Этим летом экскурсионный двухдневный тур в Москву обойдется примерно от 11 до 14 тысяч рублей на двоих, трехдневный — в 15-18 тысяч. Дорогу придется оплатить дополнительно.

https://ria.ru/20230727/lager-1886425017.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), третьяковская галерея, музей победы, отдых в россии, достопримечательности, туризм