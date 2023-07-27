https://ria.ru/20230727/moskva-1886637224.html
Названы самые популярные достопримечательности Москвы
Названы самые популярные достопримечательности Москвы - РИА Новости, 27.07.2023
Названы самые популярные достопримечательности Москвы
Туроператоры назвали самые востребованные у путешественников достопримечательности Москвы, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:34
2023-07-27T15:34
2023-07-27T16:31
туризм
новости - туризм
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
третьяковская галерея
музей победы
отдых в россии
достопримечательности
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные у путешественников достопримечательности Москвы, сообщает АТОР.В первую очередь гости столицы направляются на Красную площадь и стараются попасть в музеи Кремля. Вторая точка притяжения — Третьяковская галерея, третья — ВДНХ.В пятерку самых востребованных для посещения мест вошли также Музей Победы на Поклонной горе и "Москва-Сити", где туристы хотят увидеть город со смотровой площадки "Панорама 360".Кроме того, растет интерес к посещению парка "Зарядье" и Московского зоопарка, речным прогулкам, экскурсиям в подмосковные усадьбы и походам в столичные театры, отмечают участники рынка.За год средний чек поездки в Москву вырос с 12 до 15 тысяч рублей на человека, подсчитали в "Интуристе".Этим летом экскурсионный двухдневный тур в Москву обойдется примерно от 11 до 14 тысяч рублей на двоих, трехдневный — в 15-18 тысяч. Дорогу придется оплатить дополнительно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), третьяковская галерея, музей победы, отдых в россии, достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Третьяковская галерея, Музей Победы, отдых в России, Достопримечательности, Туризм
Названы самые популярные достопримечательности Москвы
АТОР: Кремль и Третьяковская галерея — самые популярные достопримечательности Москвы
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Туроператоры назвали самые востребованные у путешественников достопримечательности Москвы, сообщает
АТОР.
В первую очередь гости столицы направляются на Красную площадь и стараются попасть в музеи Кремля. Вторая точка притяжения — Третьяковская галерея, третья — ВДНХ.
В пятерку самых востребованных для посещения мест вошли также Музей Победы на Поклонной горе и "Москва-Сити", где туристы хотят увидеть город со смотровой площадки "Панорама 360".
Кроме того, растет интерес к посещению парка "Зарядье" и Московского зоопарка, речным прогулкам, экскурсиям в подмосковные усадьбы и походам в столичные театры, отмечают участники рынка.
За год средний чек поездки в Москву вырос с 12 до 15 тысяч рублей на человека, подсчитали в "Интуристе".
Этим летом экскурсионный двухдневный тур в Москву обойдется примерно от 11 до 14 тысяч рублей на двоих, трехдневный — в 15-18 тысяч. Дорогу придется оплатить дополнительно.
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