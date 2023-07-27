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На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 27.07.2023
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06:44 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/metro-1886514472.html
На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 27.07.2023
На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
Временно увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T06:44
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москва
метро
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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москва, метро, происшествия
Москва, Метро, Происшествия
На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтанция "Саларьево" Сокольнической линии московского метрополитена
Станция Саларьево Сокольнической линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Станция "Саларьево" Сокольнической линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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