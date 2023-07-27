https://ria.ru/20230727/metro-1886514472.html

На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 27.07.2023

На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

Временно увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T06:44

2023-07-27T06:44

2023-07-27T06:44

москва

метро

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230726/metro-1886417678.html

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москва, метро, происшествия