https://ria.ru/20230727/metro-1886514472.html
На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 27.07.2023
На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
Временно увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T06:44
2023-07-27T06:44
2023-07-27T06:44
москва
метро
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40696/95/406969585_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_24035a4291f28a0f94fa06754abffb1f.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230726/metro-1886417678.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40696/95/406969585_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_dc5e628e5c6503fe78ab4e21ae932ac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, метро, происшествия
Москва, Метро, Происшествия
На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
На красной ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути