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Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику
Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику - РИА Новости, 27.07.2023
Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику
Крупный туроператор анонсировал открытие продаж туров в Мексику и Доминикану и рассказал, в какую сумму обойдется поездка, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:46
2023-07-27T05:46
2023-07-27T05:46
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доминикана
гавана
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
отдых в россии
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крупный туроператор анонсировал открытие продаж туров в Мексику и Доминикану и рассказал, в какую сумму обойдется поездка, сообщает АТОР. "Интурист" открывает продажи путевок в Мексику и Доминикану на стыковочных рейсах через Кубу. В первом случае поездка рассчитана на семь ночей, во втором – на 14 ночей.Есть два варианта перелета на Остров свободы. Так, в Гавану туроператор везет клиентов на прямых рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa (выполняются один раз в две недели). Альтернатива: перелет из Москвы в Варадеро на регулярных рейсах "России". Оттуда – двухчасовой трансфер до Гаваны, пару дней экскурсий и вылет в Пунта-Кану или Санто-Доминго. Перелет в Доминикану короткий – менее полутора часов.В Мексике туристы могут выбрать одну из двух программ. Так, прилетев из Гаваны, можно отправиться в экскурсионный тур. Альтернатива ему – пляжный отдых в Канкуне или курортах Ривьера Майя. Перелеты с Кубы в мексиканские города займут два-три часа.Стоимость недельного тура в сентябре с авиаперелетом в Канкун с питанием по системе "все включено начинается от 375 тысяч рублей на двоих.
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новости - туризм, мексика, доминикана, гавана, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Мексика, Доминикана, Гавана, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, отдых в России
Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику
АТОР: цена недельного отдыха вдвоем в Мексике в сентябре начинается от 375 тысяч рублей