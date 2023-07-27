https://ria.ru/20230727/meksika-1886428818.html

Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику

Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику - РИА Новости, 27.07.2023

Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику

Крупный туроператор анонсировал открытие продаж туров в Мексику и Доминикану и рассказал, в какую сумму обойдется поездка, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T05:46

2023-07-27T05:46

2023-07-27T05:46

туризм

новости - туризм

мексика

доминикана

гавана

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

отдых в россии

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крупный туроператор анонсировал открытие продаж туров в Мексику и Доминикану и рассказал, в какую сумму обойдется поездка, сообщает АТОР. "Интурист" открывает продажи путевок в Мексику и Доминикану на стыковочных рейсах через Кубу. В первом случае поездка рассчитана на семь ночей, во втором – на 14 ночей.Есть два варианта перелета на Остров свободы. Так, в Гавану туроператор везет клиентов на прямых рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa (выполняются один раз в две недели). Альтернатива: перелет из Москвы в Варадеро на регулярных рейсах "России". Оттуда – двухчасовой трансфер до Гаваны, пару дней экскурсий и вылет в Пунта-Кану или Санто-Доминго. Перелет в Доминикану короткий – менее полутора часов.В Мексике туристы могут выбрать одну из двух программ. Так, прилетев из Гаваны, можно отправиться в экскурсионный тур. Альтернатива ему – пляжный отдых в Канкуне или курортах Ривьера Майя. Перелеты с Кубы в мексиканские города займут два-три часа.Стоимость недельного тура в сентябре с авиаперелетом в Канкун с питанием по системе "все включено начинается от 375 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html

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доминикана

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новости - туризм, мексика, доминикана, гавана, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, отдых в россии