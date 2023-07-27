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Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику - РИА Новости, 27.07.2023
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Туризм
 
05:46 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/meksika-1886428818.html
Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику
Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику - РИА Новости, 27.07.2023
Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику
Крупный туроператор анонсировал открытие продаж туров в Мексику и Доминикану и рассказал, в какую сумму обойдется поездка, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:46
2023-07-27T05:46
туризм
новости - туризм
мексика
доминикана
гавана
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
отдых в россии
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крупный туроператор анонсировал открытие продаж туров в Мексику и Доминикану и рассказал, в какую сумму обойдется поездка, сообщает АТОР. "Интурист" открывает продажи путевок в Мексику и Доминикану на стыковочных рейсах через Кубу. В первом случае поездка рассчитана на семь ночей, во втором – на 14 ночей.Есть два варианта перелета на Остров свободы. Так, в Гавану туроператор везет клиентов на прямых рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa (выполняются один раз в две недели). Альтернатива: перелет из Москвы в Варадеро на регулярных рейсах "России". Оттуда – двухчасовой трансфер до Гаваны, пару дней экскурсий и вылет в Пунта-Кану или Санто-Доминго. Перелет в Доминикану короткий – менее полутора часов.В Мексике туристы могут выбрать одну из двух программ. Так, прилетев из Гаваны, можно отправиться в экскурсионный тур. Альтернатива ему – пляжный отдых в Канкуне или курортах Ривьера Майя. Перелеты с Кубы в мексиканские города займут два-три часа.Стоимость недельного тура в сентябре с авиаперелетом в Канкун с питанием по системе "все включено начинается от 375 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html
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новости - туризм, мексика, доминикана, гавана, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Мексика, Доминикана, Гавана, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, отдых в России
Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдутся путевки в Мексику

АТОР: цена недельного отдыха вдвоем в Мексике в сентябре начинается от 375 тысяч рублей

© Pixabay / Brendan Tuohy Игуана в Канкуне, Мексика
Игуана в Канкуне, Мексика - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Pixabay / Brendan Tuohy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крупный туроператор анонсировал открытие продаж туров в Мексику и Доминикану и рассказал, в какую сумму обойдется поездка, сообщает АТОР.
"Интурист" открывает продажи путевок в Мексику и Доминикану на стыковочных рейсах через Кубу. В первом случае поездка рассчитана на семь ночей, во втором – на 14 ночей.
Есть два варианта перелета на Остров свободы. Так, в Гавану туроператор везет клиентов на прямых рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa (выполняются один раз в две недели). Альтернатива: перелет из Москвы в Варадеро на регулярных рейсах "России". Оттуда – двухчасовой трансфер до Гаваны, пару дней экскурсий и вылет в Пунта-Кану или Санто-Доминго. Перелет в Доминикану короткий – менее полутора часов.
В Мексике туристы могут выбрать одну из двух программ. Так, прилетев из Гаваны, можно отправиться в экскурсионный тур. Альтернатива ему – пляжный отдых в Канкуне или курортах Ривьера Майя. Перелеты с Кубы в мексиканские города займут два-три часа.
Стоимость недельного тура в сентябре с авиаперелетом в Канкун с питанием по системе "все включено начинается от 375 тысяч рублей на двоих.
Женщины в традиционных кубинских платьях - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом
Вчера, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмМексикаДоминиканаГаванаАссоциация туроператоров России (АТОР)Интуристотдых в России
 
 
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