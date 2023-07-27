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На Сахалине спасли попавшую в браконьерские сети медведицу
На Сахалине спасли попавшую в браконьерские сети медведицу - РИА Новости, 27.07.2023
На Сахалине спасли попавшую в браконьерские сети медведицу
На Сахалине спасли медведицу, оказавшуюся в рыболовных сетях браконьеров, рассказали РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:23
2023-07-27T10:23
2023-07-27T12:21
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл — РИА Новости. На Сахалине спасли медведицу, оказавшуюся в рыболовных сетях браконьеров, рассказали РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. "Крупная медведица запуталась в рыболовных сетях, которые на реке Парката в Ногликском районе установили браконьеры. Однако она смогла добраться до берега и просидела там три дня, пока на помощь к ней на лодке не подошли местные лесничие и ветеринар, а также члены экологического клуба "Бумеранг". Специалист дистанционно применил усыпляющий препарат и, когда он подействовал, срезал с лап сети", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, осмотр показал, что медведица пыталась самостоятельно избавиться от ловушки, прокусив себе лапу. Раны ветеринар обработала препаратами. Группа спасателей не ушла, пока не убедилась, что с животным все в порядке. Медведица перенесла наркоз хорошо. Как только действие препарата закончилось, она добралась до реки и напилась воды. В агентстве добавили, что рядом с медведицей был сеголеток — медвежонок, которому не исполнилось еще года. Но он убежал в лес, завидев людей. Однако лесники уверены, что медведица найдет его, потому что медвежонок совсем маленький и не мог уйти далеко.
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Хорошие новости, Сахалин, Животные
На Сахалине спасли попавшую в браконьерские сети медведицу
На Сахалине на реке Парката спасли оказавшуюся в рыболовных сетях браконьеров медведицу
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл — РИА Новости. На Сахалине спасли медведицу, оказавшуюся в рыболовных сетях браконьеров, рассказали РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.
«
"Крупная медведица запуталась в рыболовных сетях, которые на реке Парката в Ногликском районе установили браконьеры. Однако она смогла добраться до берега и просидела там три дня, пока на помощь к ней на лодке не подошли местные лесничие и ветеринар, а также члены экологического клуба "Бумеранг". Специалист дистанционно применил усыпляющий препарат и, когда он подействовал, срезал с лап сети", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, осмотр показал, что медведица пыталась самостоятельно избавиться от ловушки, прокусив себе лапу. Раны ветеринар обработала препаратами. Группа спасателей не ушла, пока не убедилась, что с животным все в порядке. Медведица перенесла наркоз хорошо. Как только действие препарата закончилось, она добралась до реки и напилась воды.
В агентстве добавили, что рядом с медведицей был сеголеток — медвежонок, которому не исполнилось еще года. Но он убежал в лес, завидев людей. Однако лесники уверены, что медведица найдет его, потому что медвежонок совсем маленький и не мог уйти далеко.
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