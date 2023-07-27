https://ria.ru/20230727/medveditsa-1886537831.html

На Сахалине спасли попавшую в браконьерские сети медведицу

На Сахалине спасли попавшую в браконьерские сети медведицу - РИА Новости, 27.07.2023

На Сахалине спасли попавшую в браконьерские сети медведицу

На Сахалине спасли медведицу, оказавшуюся в рыболовных сетях браконьеров, рассказали РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:23

2023-07-27T10:23

2023-07-27T12:21

хорошие новости

сахалин

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886537589_0:272:722:678_1920x0_80_0_0_7a5695222a00900995bc462f8d4c96ad.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл — РИА Новости. На Сахалине спасли медведицу, оказавшуюся в рыболовных сетях браконьеров, рассказали РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. "Крупная медведица запуталась в рыболовных сетях, которые на реке Парката в Ногликском районе установили браконьеры. Однако она смогла добраться до берега и просидела там три дня, пока на помощь к ней на лодке не подошли местные лесничие и ветеринар, а также члены экологического клуба "Бумеранг". Специалист дистанционно применил усыпляющий препарат и, когда он подействовал, срезал с лап сети", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, осмотр показал, что медведица пыталась самостоятельно избавиться от ловушки, прокусив себе лапу. Раны ветеринар обработала препаратами. Группа спасателей не ушла, пока не убедилась, что с животным все в порядке. Медведица перенесла наркоз хорошо. Как только действие препарата закончилось, она добралась до реки и напилась воды. В агентстве добавили, что рядом с медведицей был сеголеток — медвежонок, которому не исполнилось еще года. Но он убежал в лес, завидев людей. Однако лесники уверены, что медведица найдет его, потому что медвежонок совсем маленький и не мог уйти далеко.

https://ria.ru/20230721/aistyata-1885541080.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, животные