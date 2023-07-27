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Медведев высмеял поиски инопланетян в США и показал "настоящих рептилоидов"

Медведев высмеял поиски инопланетян в США и показал "настоящих рептилоидов" - РИА Новости, 27.07.2023

Медведев высмеял поиски инопланетян в США и показал "настоящих рептилоидов"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил пост в своем телеграм-канале, где заявил, что в США снова идут параноидальные поиски инопланетян. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:29

2023-07-27T22:29

2023-07-27T22:29

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил пост в своем телеграм-канале, где заявил, что в США снова идут параноидальные поиски инопланетян. Медведев комментирует слушания в американском конгрессе по НЛО, где ранее отставной сотрудник разведки Дэвид Граш утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат. "В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!" - написал Медведев. Кроме того, Медведев сопроводил пост карикатурами президент США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского, бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, а также главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

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в мире, сша, россия, дмитрий медведев, германия, джо байден