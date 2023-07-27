https://ria.ru/20230727/luzhniki-1887428468.html
Фотозоны с формой пожарных и спасателей установят в "Лужниках"
Фотозоны с формой пожарных и спасателей установят в "Лужниках" - РИА Новости, 31.07.2023
Фотозоны с формой пожарных и спасателей установят в "Лужниках"
Фотозоны, где можно будет примерить форму пожарных, спасателей, специалистов городского хозяйства, подготовили для гостей Московского урбанистического форума в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-27T12:20
2023-07-27T12:20
2023-07-31T17:41
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москва
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Фотозоны, где можно будет примерить форму пожарных, спасателей, специалистов городского хозяйства, подготовили для гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "Уникальные фотозоны подготовили для посетителей Московского урбанистического форума в "Лужниках". В них можно будет "примерить" профессии специалистов городского хозяйства и узнать больше о работе городских служб, пожарных и спасателей", - сказано в сообщении. Отмечается, что снимки можно сделать сразу в пяти локациях, например, в "Примерочной супергероя", там можно будет надеть форму столичных пожарных и спасателей и сфотографироваться на фоне огня. "Настоящая водопроводная труба диаметром три метра – часть экспозиции о работе системы водоснабжения города. В фотозоне АО "Мосгаз" предложат почувствовать себя частью команды столичных газовиков и на время стать сотрудником аварийно-спасательного формирования", - добавили в сообщении. Также отмечается, что еще одна фотозона – это настоящий ковш экскаватора на выставке спецтехники городских служб, а на арт-инсталляции "На холсте из труб" можно сделать снимок на фоне абстрактной скульптуры, созданной посетителями форума из частей труб. XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы с 1 августа по 10 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Мосгаз
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Фотозоны, где можно будет примерить форму пожарных, спасателей, специалистов городского хозяйства, подготовили для гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Уникальные фотозоны подготовили для посетителей Московского урбанистического форума в "Лужниках". В них можно будет "примерить" профессии специалистов городского хозяйства и узнать больше о работе городских служб, пожарных и спасателей", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что снимки можно сделать сразу в пяти локациях, например, в "Примерочной супергероя", там можно будет надеть форму столичных пожарных и спасателей и сфотографироваться на фоне огня.
"Настоящая водопроводная труба диаметром три метра – часть экспозиции о работе системы водоснабжения города. В фотозоне АО "Мосгаз
" предложат почувствовать себя частью команды столичных газовиков и на время стать сотрудником аварийно-спасательного формирования", - добавили в сообщении.
Также отмечается, что еще одна фотозона – это настоящий ковш экскаватора на выставке спецтехники городских служб, а на арт-инсталляции "На холсте из труб" можно сделать снимок на фоне абстрактной скульптуры, созданной посетителями форума из частей труб.
XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы с 1 августа по 10 сентября.