https://ria.ru/20230727/luzhniki-1887428468.html

Фотозоны с формой пожарных и спасателей установят в "Лужниках"

Фотозоны с формой пожарных и спасателей установят в "Лужниках" - РИА Новости, 31.07.2023

Фотозоны с формой пожарных и спасателей установят в "Лужниках"

Фотозоны, где можно будет примерить форму пожарных, спасателей, специалистов городского хозяйства, подготовили для гостей Московского урбанистического форума в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-27T12:20

2023-07-27T12:20

2023-07-31T17:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

мосгаз

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Фотозоны, где можно будет примерить форму пожарных, спасателей, специалистов городского хозяйства, подготовили для гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "Уникальные фотозоны подготовили для посетителей Московского урбанистического форума в "Лужниках". В них можно будет "примерить" профессии специалистов городского хозяйства и узнать больше о работе городских служб, пожарных и спасателей", - сказано в сообщении. Отмечается, что снимки можно сделать сразу в пяти локациях, например, в "Примерочной супергероя", там можно будет надеть форму столичных пожарных и спасателей и сфотографироваться на фоне огня. "Настоящая водопроводная труба диаметром три метра – часть экспозиции о работе системы водоснабжения города. В фотозоне АО "Мосгаз" предложат почувствовать себя частью команды столичных газовиков и на время стать сотрудником аварийно-спасательного формирования", - добавили в сообщении. Также отмечается, что еще одна фотозона – это настоящий ковш экскаватора на выставке спецтехники городских служб, а на арт-инсталляции "На холсте из труб" можно сделать снимок на фоне абстрактной скульптуры, созданной посетителями форума из частей труб. XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы с 1 августа по 10 сентября.

https://realty.ria.ru/20230727/kapremont-1886528618.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), мосгаз