https://ria.ru/20230727/lutsenko-1886634301.html

Луценко: количество электромобилей в Вологодской области неуклонно растет

Луценко: количество электромобилей в Вологодской области неуклонно растет - РИА Новости, 27.07.2023

Луценко: количество электромобилей в Вологодской области неуклонно растет

По итогам первой половины текущего года в Вологодской области зарегистрировано 105 электромобилей, тогда как за весь 2022 год на учет встал 91 автомобиль с... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:25

2023-07-27T15:25

2023-07-27T15:25

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 27 июл - РИА Новости. По итогам первой половины текущего года в Вологодской области зарегистрировано 105 электромобилей, тогда как за весь 2022 год на учет встал 91 автомобиль с электрической силовой установкой, сообщает пресс-служба Заксобрания региона. По его словам, повышению интереса к электромобилям способствовала отмена транспортного налога, вступившая в силу с 1 января 2022 года. "На данный момент количество электромобилей в Вологодской области составляет небольшую долю от всего автопарка. Но мировые и общероссийские тенденции таковы, что со временем их число будет только расти. Этому способствует и развитие зарядной инфраструктуры. Сейчас в регионе действует 18 комплексов. До конца года начнут работу еще 13 станций быстрой зарядки. Около двух лет назад мы приняли решение освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, чтобы, таким образом, стимулировать вологжан пересаживаться на экологичный и экономичный транспорт. Уверен, это был шаг в верном направлении. Надеюсь, с каждым годом все больше наших земляков смогут оценить преимущества подобной техники", - отметил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что для владельцев электромобилей действуют и другие льготы. С 1 марта 2023 года правительство России предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам. Для этого необходимо получить статус "Электромобиль", порядок оформления размещен на официальном сайте министерства экономического развития РФ.

https://ria.ru/20230711/vologodchina-1883473556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко