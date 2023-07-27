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В Сети появилось видео момента крушения вертолета на Алтае
В Сети появилось видео момента крушения вертолета на Алтае - РИА Новости, 27.07.2023
В Сети появилось видео момента крушения вертолета на Алтае
Телеканал RT опубликовал в Telegram-канале видео момента крушения вертолета на Алтае. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:36
2023-07-27T15:36
2023-07-27T16:27
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал в Telegram-канале видео момента крушения вертолета на Алтае.На кадрах воздушное судно задевает ЛЭП, валится набок и вспыхивает.На борту находились 16 человек: трое членов экипажа и 13 туристов. Жертвами крушения стали четверо из них.В 12:35 мск пожар удалось ликвидировать.
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происшествия, россия
В Сети появилось видео момента крушения вертолета на Алтае
Телеканал RT опубликовал видео момента крушения вертолета на Алтае