https://ria.ru/20230727/krushenie-1886639021.html

В Сети появилось видео момента крушения вертолета на Алтае

В Сети появилось видео момента крушения вертолета на Алтае - РИА Новости, 27.07.2023

В Сети появилось видео момента крушения вертолета на Алтае

Телеканал RT опубликовал в Telegram-канале видео момента крушения вертолета на Алтае. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:36

2023-07-27T15:36

2023-07-27T16:27

происшествия

россия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал в Telegram-канале видео момента крушения вертолета на Алтае.На кадрах воздушное судно задевает ЛЭП, валится набок и вспыхивает.На борту находились 16 человек: трое членов экипажа и 13 туристов. Жертвами крушения стали четверо из них.В 12:35 мск пожар удалось ликвидировать.

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2023

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происшествия, россия