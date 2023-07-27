https://ria.ru/20230727/krushenie-1886632156.html
При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии
При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии - РИА Новости, 27.07.2023
При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии
Гражданка Белоруссии погибла при крушении вертолета на Алтае, сообщил МИД республики. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:15
2023-07-27T15:15
2023-07-27T15:34
белоруссия
происшествия
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591230_0:130:1028:708_1920x0_80_0_0_8eadd016507d2211a257c4fcef1de067.jpg
МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Гражданка Белоруссии погибла при крушении вертолета на Алтае, сообщил МИД республики."По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолета на Алтае погибла гражданка Беларуси. Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей", - говорится в сообщении пресс-службы.Ведомство выразило соболезнования и поддержку родным и близким погибшей белоруски.Перевозивший экскурсионную группу вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Алтай Авиа", при заходе на посадку в Тюнгуре (Республика Алтай) задел электропровода, рухнул на землю и загорелся. По данным МЧС, погибли 4 человека, 10 пострадали, еще двоим медпомощь не понадобилась.
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886634696.html
белоруссия
республика алтай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591230_0:0:968:726_1920x0_80_0_0_1b65719ecee208e96bd1d50f34fab2c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, происшествия, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия
Белоруссия, Происшествия, Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Россия
При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии
МИД Белоруссии: при крушении вертолета на Алтае погибла гражданка республики