https://ria.ru/20230727/krushenie-1886632156.html

При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии

При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии - РИА Новости, 27.07.2023

При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии

Гражданка Белоруссии погибла при крушении вертолета на Алтае, сообщил МИД республики. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:15

2023-07-27T15:15

2023-07-27T15:34

белоруссия

происшествия

республика алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

россия

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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Гражданка Белоруссии погибла при крушении вертолета на Алтае, сообщил МИД республики."По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолета на Алтае погибла гражданка Беларуси. Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей", - говорится в сообщении пресс-службы.Ведомство выразило соболезнования и поддержку родным и близким погибшей белоруски.Перевозивший экскурсионную группу вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Алтай Авиа", при заходе на посадку в Тюнгуре (Республика Алтай) задел электропровода, рухнул на землю и загорелся. По данным МЧС, погибли 4 человека, 10 пострадали, еще двоим медпомощь не понадобилась.

https://ria.ru/20230727/vertolet-1886634696.html

белоруссия

республика алтай

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

белоруссия, происшествия, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия