Рейтинг@Mail.ru
При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 27.07.2023 (обновлено: 15:34 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/krushenie-1886632156.html
При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии
При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии - РИА Новости, 27.07.2023
При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии
Гражданка Белоруссии погибла при крушении вертолета на Алтае, сообщил МИД республики. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:15
2023-07-27T15:34
белоруссия
происшествия
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591230_0:130:1028:708_1920x0_80_0_0_8eadd016507d2211a257c4fcef1de067.jpg
МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Гражданка Белоруссии погибла при крушении вертолета на Алтае, сообщил МИД республики."По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолета на Алтае погибла гражданка Беларуси. Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей", - говорится в сообщении пресс-службы.Ведомство выразило соболезнования и поддержку родным и близким погибшей белоруски.Перевозивший экскурсионную группу вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Алтай Авиа", при заходе на посадку в Тюнгуре (Республика Алтай) задел электропровода, рухнул на землю и загорелся. По данным МЧС, погибли 4 человека, 10 пострадали, еще двоим медпомощь не понадобилась.
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886634696.html
белоруссия
республика алтай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591230_0:0:968:726_1920x0_80_0_0_1b65719ecee208e96bd1d50f34fab2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, происшествия, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия
Белоруссия, Происшествия, Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Россия
При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии

МИД Белоруссии: при крушении вертолета на Алтае погибла гражданка республики

© Фото : МЧС РФПоследствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае
Последствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : МЧС РФ
Последствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Гражданка Белоруссии погибла при крушении вертолета на Алтае, сообщил МИД республики.
"По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолета на Алтае погибла гражданка Беларуси. Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ведомство выразило соболезнования и поддержку родным и близким погибшей белоруски.
Перевозивший экскурсионную группу вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Алтай Авиа", при заходе на посадку в Тюнгуре (Республика Алтай) задел электропровода, рухнул на землю и загорелся. По данным МЧС, погибли 4 человека, 10 пострадали, еще двоим медпомощь не понадобилась.
Сотрудники МЧС на месте падения вертолета на Алтае - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Компания "Алтай Авиа" подтвердила, что упавший вертолет Ми-8 принадлежал ей
15:26
 
БелоруссияПроисшествияРеспублика АлтайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала