https://ria.ru/20230727/kontsert-1886537130.html
В День флага России пройдет концерт в "Лужниках"
В День флага России пройдет концерт в "Лужниках" - РИА Новости, 27.07.2023
В День флага России пройдет концерт в "Лужниках"
Праздничный концерт состоится в "Лужниках" в День флага России, главной темой музыкальной программы станут цвета этого символа, сообщается на портале мэра и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:20
2023-07-27T10:20
2023-07-27T10:20
культура
москва
россия
наталья сергунина
гарик сукачев
юлия чичерина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Праздничный концерт состоится в "Лужниках" в День флага России, главной темой музыкальной программы станут цвета этого символа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "22 августа в "Лужниках" состоится концерт, приуроченный ко Дню флага Российской Федерации. Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Начало в 17.00", – говорится в сообщении.Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. "Среди них Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, "Чайф", "Сурганова и оркестр", — сказала Сергунина.Уточняется, что крыша Большой спортивной арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами. Это смогут увидеть жители разных районов Москвы. Посещение концерта бесплатное по предварительной регистрации. XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы с 1 августа по 10 сентября.
https://ria.ru/20230725/lorak-1886195134.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, наталья сергунина, гарик сукачев, юлия чичерина
Культура, Москва, Россия, Наталья Сергунина, Гарик Сукачев, Юлия Чичерина
В День флага России пройдет концерт в "Лужниках"
В День флага России пройдет концерт в "Лужниках" с участием Сукачева и Чичериной
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Праздничный концерт состоится в "Лужниках" в День флага России, главной темой музыкальной программы станут цвета этого символа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«
"22 августа в "Лужниках" состоится концерт, приуроченный ко Дню флага Российской Федерации. Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Начало в 17.00", – говорится в сообщении.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп.
«
"Среди них Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, "Чайф", "Сурганова и оркестр", — сказала Сергунина.
Уточняется, что крыша Большой спортивной арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами. Это смогут увидеть жители разных районов Москвы. Посещение концерта бесплатное по предварительной регистрации.
XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы с 1 августа по 10 сентября.
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