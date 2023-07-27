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В День флага России пройдет концерт в "Лужниках" - РИА Новости, 27.07.2023
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Культура
 
10:20 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/kontsert-1886537130.html
В День флага России пройдет концерт в "Лужниках"
В День флага России пройдет концерт в "Лужниках" - РИА Новости, 27.07.2023
В День флага России пройдет концерт в "Лужниках"
Праздничный концерт состоится в "Лужниках" в День флага России, главной темой музыкальной программы станут цвета этого символа, сообщается на портале мэра и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:20
2023-07-27T10:20
культура
москва
россия
наталья сергунина
гарик сукачев
юлия чичерина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Праздничный концерт состоится в "Лужниках" в День флага России, главной темой музыкальной программы станут цвета этого символа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. &quot;22 августа в &quot;Лужниках&quot; состоится концерт, приуроченный ко Дню флага Российской Федерации. Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Начало в 17.00&quot;, – говорится в сообщении.Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. &quot;Среди них Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, &quot;Чайф&quot;, &quot;Сурганова и оркестр&quot;, — сказала Сергунина.Уточняется, что крыша Большой спортивной арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами. Это смогут увидеть жители разных районов Москвы. Посещение концерта бесплатное по предварительной регистрации. XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы с 1 августа по 10 сентября.
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москва, россия, наталья сергунина, гарик сукачев, юлия чичерина
Культура, Москва, Россия, Наталья Сергунина, Гарик Сукачев, Юлия Чичерина
В День флага России пройдет концерт в "Лужниках"

В День флага России пройдет концерт в "Лужниках" с участием Сукачева и Чичериной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Люди на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Праздничный концерт состоится в "Лужниках" в День флага России, главной темой музыкальной программы станут цвета этого символа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«

"22 августа в "Лужниках" состоится концерт, приуроченный ко Дню флага Российской Федерации. Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Начало в 17.00", – говорится в сообщении.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп.
«

"Среди них Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, "Чайф", "Сурганова и оркестр", — сказала Сергунина.

Уточняется, что крыша Большой спортивной арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами. Это смогут увидеть жители разных районов Москвы. Посещение концерта бесплатное по предварительной регистрации.
XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы с 1 августа по 10 сентября.
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КультураМоскваРоссияНаталья СергунинаГарик СукачевЮлия Чичерина
 
 
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