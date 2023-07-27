https://ria.ru/20230727/kontsert-1886537130.html

В День флага России пройдет концерт в "Лужниках"

В День флага России пройдет концерт в "Лужниках" - РИА Новости, 27.07.2023

В День флага России пройдет концерт в "Лужниках"

Праздничный концерт состоится в "Лужниках" в День флага России, главной темой музыкальной программы станут цвета этого символа, сообщается на портале мэра и... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:20

2023-07-27T10:20

2023-07-27T10:20

культура

москва

россия

наталья сергунина

гарик сукачев

юлия чичерина

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Праздничный концерт состоится в "Лужниках" в День флага России, главной темой музыкальной программы станут цвета этого символа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "22 августа в "Лужниках" состоится концерт, приуроченный ко Дню флага Российской Федерации. Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Начало в 17.00", – говорится в сообщении.Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. "Среди них Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, "Чайф", "Сурганова и оркестр", — сказала Сергунина.Уточняется, что крыша Большой спортивной арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами. Это смогут увидеть жители разных районов Москвы. Посещение концерта бесплатное по предварительной регистрации. XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы с 1 августа по 10 сентября.

https://ria.ru/20230725/lorak-1886195134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, россия, наталья сергунина, гарик сукачев, юлия чичерина