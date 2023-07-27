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В США отказались от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, заявил Херш - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 27.07.2023 (обновлено: 15:28 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/kontrnastuplenie-1886623355.html
В США отказались от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, заявил Херш
В США отказались от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, заявил Херш - РИА Новости, 27.07.2023
В США отказались от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, заявил Херш
Военные в США и на Украине уже даже не делают никаких прогнозов по украинскому контрнаступлению, баланс сил на стороне России, заявил американский журналист и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:44
2023-07-27T15:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные в США и на Украине уже даже не делают никаких прогнозов по украинскому контрнаступлению, баланс сил на стороне России, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США."Американские и украинские военные больше не делают каких-либо прогнозов... Реальность в том, что баланс сил решен. У (президента России Владимира) Путина есть то, что он хочет", - заявил журналисту чиновник.“У Зеленского нет другого плана, кроме как держаться. Это как если бы он был сиротой — бедным беспризорником в нижнем белье, и мы не имеем ни малейшего реального представления о том, о чем думают Зеленский и его окружение”, - также приводит Херш слова чиновника.Материал был опубликован на странице Херша на платформе Substack.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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вооруженные силы украины, сша, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Украина, Россия, В мире
В США отказались от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, заявил Херш

Херш: военные в США и на Украине уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные в США и на Украине уже даже не делают никаких прогнозов по украинскому контрнаступлению, баланс сил на стороне России, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США.
"Американские и украинские военные больше не делают каких-либо прогнозов... Реальность в том, что баланс сил решен. У (президента России Владимира) Путина есть то, что он хочет", - заявил журналисту чиновник.
“У Зеленского нет другого плана, кроме как держаться. Это как если бы он был сиротой — бедным беспризорником в нижнем белье, и мы не имеем ни малейшего реального представления о том, о чем думают Зеленский и его окружение”, - также приводит Херш слова чиновника.
Материал был опубликован на странице Херша на платформе Substack.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
19 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаРоссияВ мире
 
 
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