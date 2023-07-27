https://ria.ru/20230727/kontrnastuplenie-1886563871.html

ВСУ заявили о хаосе в своих рядах в первые дни контрнаступления, пишут СМИ

ВСУ заявили о хаосе в своих рядах в первые дни контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2023

ВСУ заявили о хаосе в своих рядах в первые дни контрнаступления, пишут СМИ

Украинские войска заявляют о царившем в их рядах "хаосе" в первые дни контрнаступления, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:48

2023-07-27T11:48

2023-07-27T11:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска заявляют о царившем в их рядах "хаосе" в первые дни контрнаступления, пишет газета Financial Times. "Военные описали "хаос" в первые дни операции: инциденты с дружественным огнем и атаки, которые быстро перерастали в спасательные операции после того, как были остановлены минными полями, противотанковыми ракетами и российскими вертолетами Ка-52", - пишет издание, переговорившее с рядом украинских военных. Как отмечается в статье, двое украинских солдат, участвовавших в ранних операциях, сказали, что столкнулись с более жестким сопротивлением, чем ожидалось, со стороны сил РФ, что привело к потерям американских боевых машин Bradley и инженерного оборудования, поставленного Западом. "Они (украинские военные - ред.) также заявили, что многие "неопытные" военнослужащие были "не подготовлены" к сложному штурму, несмотря на то, что прошли западное обучение", - добавляет Financial Times. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886354478.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире