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Экспортеры ЛПК смогут компенсировать до 80% затрат транспортных расходов - РИА Новости, 27.07.2023
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20:40 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/kompensatsiya-1886723097.html
Экспортеры ЛПК смогут компенсировать до 80% затрат транспортных расходов
Экспортеры ЛПК смогут компенсировать до 80% затрат транспортных расходов - РИА Новости, 27.07.2023
Экспортеры ЛПК смогут компенсировать до 80% затрат транспортных расходов
Правительство Российской Федерации приняло постановление о предоставлении господдержки на транспортировку продукции лесопромышленного комплекса через морские... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:40
2023-07-27T20:40
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство Российской Федерации приняло постановление о предоставлении господдержки на транспортировку продукции лесопромышленного комплекса через морские порты, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Согласно постановлению, экспортеры ЛПК в 2023-2024 годах смогут компенсировать до 80% затрат (до 50% от объема поставок) на транспортировку своей продукции, если поставка производится через морские порты на территории Северо-Западного федерального округа."Наиболее востребованной мерой поддержки у экспортеров в прошлом году стала компенсация транспортных расходов. Новая мера поддержки расширит возможности для экспортеров продукции ЛПК и создаст условия для перераспределения потоков экспортируемой продукции ЛПК из портов ДФО в порты СЗФО. Постановлением предусматривается отсутствие предельного размера средств поддержки на одну организацию, а соответствующие объемы поддержки будут "резервироваться" под фиксированные обязательства компании по объемам поставок через порты СЗФО", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Постановлением устанавливаются следующие периоды поставок для предоставления господдержки: в 2023 году - по поставкам, осуществленным с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94). В 2024 году - по поставкам, осуществленным в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94).Предоставление поддержки организациям в 2023-2024 годах будет осуществляться по результатам проведенного в 2023 году конкурса.Информация о старте приема заявок на участие в конкурсе будет размещена дополнительно на сайте Минпромторга России, сайте Российского экспортного центра и в телеграм-канале "Новости российского экспорта".
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, сзфо, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Евразийский экономический союз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, СЗФО, Экономика

Экспортеры ЛПК смогут компенсировать до 80% затрат транспортных расходов

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство Российской Федерации приняло постановление о предоставлении господдержки на транспортировку продукции лесопромышленного комплекса через морские порты, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Согласно постановлению, экспортеры ЛПК в 2023-2024 годах смогут компенсировать до 80% затрат (до 50% от объема поставок) на транспортировку своей продукции, если поставка производится через морские порты на территории Северо-Западного федерального округа.
"Наиболее востребованной мерой поддержки у экспортеров в прошлом году стала компенсация транспортных расходов. Новая мера поддержки расширит возможности для экспортеров продукции ЛПК и создаст условия для перераспределения потоков экспортируемой продукции ЛПК из портов ДФО в порты СЗФО. Постановлением предусматривается отсутствие предельного размера средств поддержки на одну организацию, а соответствующие объемы поддержки будут "резервироваться" под фиксированные обязательства компании по объемам поставок через порты СЗФО", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Постановлением устанавливаются следующие периоды поставок для предоставления господдержки: в 2023 году - по поставкам, осуществленным с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94). В 2024 году - по поставкам, осуществленным в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94).
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РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом
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Предоставление поддержки организациям в 2023-2024 годах будет осуществляться по результатам проведенного в 2023 году конкурса.
Информация о старте приема заявок на участие в конкурсе будет размещена дополнительно на сайте Минпромторга России, сайте Российского экспортного центра и в телеграм-канале "Новости российского экспорта".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Евразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияСЗФОЭкономика
 
 
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