https://ria.ru/20230727/kompensatsiya-1886723097.html

Экспортеры ЛПК смогут компенсировать до 80% затрат транспортных расходов

Экспортеры ЛПК смогут компенсировать до 80% затрат транспортных расходов - РИА Новости, 27.07.2023

Экспортеры ЛПК смогут компенсировать до 80% затрат транспортных расходов

Правительство Российской Федерации приняло постановление о предоставлении господдержки на транспортировку продукции лесопромышленного комплекса через морские... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:40

2023-07-27T20:40

2023-07-27T20:40

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

сзфо

экономика

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство Российской Федерации приняло постановление о предоставлении господдержки на транспортировку продукции лесопромышленного комплекса через морские порты, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Согласно постановлению, экспортеры ЛПК в 2023-2024 годах смогут компенсировать до 80% затрат (до 50% от объема поставок) на транспортировку своей продукции, если поставка производится через морские порты на территории Северо-Западного федерального округа."Наиболее востребованной мерой поддержки у экспортеров в прошлом году стала компенсация транспортных расходов. Новая мера поддержки расширит возможности для экспортеров продукции ЛПК и создаст условия для перераспределения потоков экспортируемой продукции ЛПК из портов ДФО в порты СЗФО. Постановлением предусматривается отсутствие предельного размера средств поддержки на одну организацию, а соответствующие объемы поддержки будут "резервироваться" под фиксированные обязательства компании по объемам поставок через порты СЗФО", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Постановлением устанавливаются следующие периоды поставок для предоставления господдержки: в 2023 году - по поставкам, осуществленным с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94). В 2024 году - по поставкам, осуществленным в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94).Предоставление поддержки организациям в 2023-2024 годах будет осуществляться по результатам проведенного в 2023 году конкурса.Информация о старте приема заявок на участие в конкурсе будет размещена дополнительно на сайте Минпромторга России, сайте Российского экспортного центра и в телеграм-канале "Новости российского экспорта".

https://ria.ru/20230627/zayavki-1880681392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, сзфо, экономика