Экспортеры ЛПК смогут компенсировать до 80% затрат транспортных расходов
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство Российской Федерации приняло постановление о предоставлении господдержки на транспортировку продукции лесопромышленного комплекса через морские порты, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Согласно постановлению, экспортеры ЛПК в 2023-2024 годах смогут компенсировать до 80% затрат (до 50% от объема поставок) на транспортировку своей продукции, если поставка производится через морские порты на территории Северо-Западного федерального округа.
"Наиболее востребованной мерой поддержки у экспортеров в прошлом году стала компенсация транспортных расходов. Новая мера поддержки расширит возможности для экспортеров продукции ЛПК и создаст условия для перераспределения потоков экспортируемой продукции ЛПК из портов ДФО в порты СЗФО. Постановлением предусматривается отсутствие предельного размера средств поддержки на одну организацию, а соответствующие объемы поддержки будут "резервироваться" под фиксированные обязательства компании по объемам поставок через порты СЗФО", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Постановлением устанавливаются следующие периоды поставок для предоставления господдержки: в 2023 году - по поставкам, осуществленным с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94). В 2024 году - по поставкам, осуществленным в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94).
Предоставление поддержки организациям в 2023-2024 годах будет осуществляться по результатам проведенного в 2023 году конкурса.
Информация о старте приема заявок на участие в конкурсе будет размещена дополнительно на сайте Минпромторга России, сайте Российского экспортного центра и в телеграм-канале "Новости российского экспорта".