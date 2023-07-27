https://ria.ru/20230727/komory-1886558931.html
Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами, заявил Путин
Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023
Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами, заявил Путин
Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах, отношения основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:36
2023-07-27T11:36
2023-07-27T11:36
африканский союз
коморские острова
владимир путин
россия
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах, отношения основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы придаем большое значение отношениям с Союзом Коморских островов, они основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, имеют потенциал для развития по целому ряду направлений. Безусловно, открыты для сотрудничества с вашей страной во всех сферах ", - сказал он на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом
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африканский союз, коморские острова, владимир путин, россия, в мире, форум "россия — африка"
Африканский союз, Коморские острова, Владимир Путин, Россия, В мире, Форум "Россия — Африка"
Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами, заявил Путин
Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах