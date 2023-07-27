https://ria.ru/20230727/komorskie_ostrova-1886212636.html

Межгосударственные отношения России и Коморских островов

Межгосударственные отношения России и Коморских островов - РИА Новости, 27.07.2023

Межгосударственные отношения России и Коморских островов

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Коморские Острова (с 1999 года – Союз Коморских Островов, СКО) установлены 6 января 1976 года после обретения РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:05

2023-07-27T01:05

2023-07-27T01:05

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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Коморские Острова (с 1999 года – Союз Коморских Островов, СКО) установлены 6 января 1976 года после обретения независимости в 1975 году Коморскими Островами, находившимися под протекторатом Франции с середины XIX века, а в 1912 года официально объявленных французской колонией. Российская Федерация является правопреемницей СССР. Интересы России на Коморских Островах представляет посольство РФ в Антананариву (Мадагаскар). Посольство СКО в Москве отсутствует. Диппредставительство, курирующее отношения с Россией по совместительству, также не назначено. Российская Федерация и Союз Коморских Островов поддерживают традиционно дружественные связи, осуществляется регулярный обмен посланиями на высшем и высоком уровне.17 июня 2023 года президент Коморских островов Азали Асумани в составе делегации африканских государств посетил Санкт-Петербург, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. В ноябре 2008 года подписан Протокол о межмидовских консультациях (обмен мнениями осуществляется в основном через посольство России в Антананариву), регулярны контакты по линии министерств иностранных дел. Так, в сентябре 2013 года специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов посетил столицу СКО Морони, где был принят президентом Союза Коморских Островов Икилилу Дуанином, провел консультации с министром внешних сношений СКО Саидом Хасаном. В ходе состоявшихся бесед были подробно обсуждены перспективные направления дальнейшего развития российско-коморских связей. В сентябре 2018 года "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества СКО Мохаммедом Эль-Амином Суэфом, в ходе которой произошел заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов российско-коморских отношений, включая дальнейшее развитие политического диалога, укрепление взаимодействия в ООН и на других международных площадках. В ноябре коморский министр иностранных дел посетил Москву с рабочим визитом. 19 января 2019 года в Антананариву состоялась встреча Михаила Богданова с президентом Коморских островов Азали Ассумани, во время которой был подтвержден взаимный настрой Москвы и Морони на поступательное развитие делового партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая строительство, морской транспорт, энергетику, подготовку кадров. В марте 2019 года Михаил Богданов посетил Коморы с рабочей поездкой, в ходе которой он был принят президентом Азали Ассумани, провел переговоры с мининдел Мохаммедом Эль-Амином Суэфом. В апреле 2019 года коморский мининдел принял участие в работе пятой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества в Москве. В МИД России прошла его встреча с Михаилом Богдановым.В октябре 2019 года президент СКО Азали Ассумани принял участие в работе экономического форума и саммита "Россия – Африка" в Сочи. По итогам состоявшихся контактов были намечены пути расширения взаимовыгодного партнерства в различных областях. В июле 2021 года в Морони на встрече с президентом СКО Азали Ассумани посла России Андрея Андреева по случаю вручения верительных грамот, аккредитующих его в качестве посла Российской Федерации в Союзе Коморских Островов, были рассмотрены практические шаги по активизации политического диалога, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, включая продвижение совместных проектов в области энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма. 7 июля 2021 года в ходе визита в Морони посол России на Мадагаскаре и по совместительству в Союзе Коморских Островов Андрей Андреев встретился с активом Союза торгово-аграрно-промышленных палат СКО во главе с председателем Шамсуддином Ахмедом. На встрече также присутствовал министр морского и воздушного транспорта СКО Джае Ахамада Шанфи. В ходе беседы была отмечена важность создания механизма, который бы повысил информированность предпринимательских кругов двух стран об имеющихся возможностях сотрудничества и способствовал налаживанию деловых контактов. Коморские собеседники высказались за более активное участие российских инвесторов в реализации "Плана по ускоренному развитию Комор к 2030 году" и выразили готовность подготовить в ближайшее время конкретные предложения по укреплению бизнес-связей между странами. 25 мая 2023 года глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани. В ходе беседы, в частности, были рассмотрены практические вопросы проведения саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Позиции России и СКО по многим международным проблемам близки или совпадают. Коморы поддерживают российские резолюции о противодействии героизации нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по укреплению доверия в космосе и о международной информационной безопасности. В 2021 году СКО присоединился к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став 170-м государством, ратифицировавшим его. В сентябре 2022 года в Нью-Йорке (США) было подписано совместное заявление России и Коморских островов о неразмещении первыми оружия в космосе. Россия разделяет позицию большинства членов ООН, зафиксированную в ряде резолюций Генассамблеи о признании острова Майотты частью Коморских островов. (После обретения Коморами независимости бывшая метрополия – Франция – отказалась признать коморский суверенитет над островом Майотта, входящим в состав архипелага Коморские острова и с 2011 года имеющего статус заморского департамента Франции).В декабре 2012 года Россия поддержала решение Международного валютного фонда о списании задолженности СКО – около 145 миллионов долларов.Двусторонние торгово-экономические связи между Россией и Коморскими Островами развиты слабо. По итогам 2021 года товарооборот между странами составил около 153 тысяч долларов, из них российский экспорт – 31,6 тысячи долларов, импорт – более 121 тысячи долларов. Россия экспортирует в Коморы мясо и мясные субпродукты, а импортирует из этой страны кофе, чай, пряности, а также эфирные масла.Россия оказывает гуманитарную помощь Союзу Коморских Островов.В апреле 2014 года от имени правительства РФ коморской стороне было передано в дар медицинское оборудование для педиатрического и акушерского отделений столичного госпиталя Эль-Маруф.В феврале-марте 2020 года МЧС России провело операцию по доставке на Коморские острова российской гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему в 2019 году от разрушительного урагана "Кеннет". Коморской стороне было передано 100 тонн риса, 72 тонны мясных консервов, а также 50 палаток и две мобильные электростанции. Позитивное воздействие на сотрудничество между странами оказывает подписанное в феврале 2015 года в ходе визита в Морони делегации МВД России во главе с заместителем министра внутренних дел России Игорем Зубовым Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел России и СКО. Наращивание взаимодействия на этом направлении подкрепляется направлением коморских полицейских на краткосрочные курсы в вузы МВД России. В декабре 2018 года министр внутренних дел СКО Мохаммед Дауду посетил Россию с рабочим визитом.На Коморах действует Ассоциация выпускников российских (советских) вузов – высшее образование в России получили более 100 коморцев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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