https://ria.ru/20230727/kndr-1886564979.html

Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР

Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР - РИА Новости, 27.07.2023

Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР

Министерство обороны КНДР провело прием в честь прибытия в страну российской военной делегации, на котором присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:52

2023-07-27T11:52

2023-07-27T12:52

в мире

россия

кндр (северная корея)

сергей шойгу

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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны КНДР провело прием в честь прибытия в страну российской военной делегации, на котором присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его северокорейский коллега Кан Сун Нам, они заявили о намерении укреплять всестороннее сотрудничество, а глава минобороны КНДР назвал визит Шойгу "знаменательным моментом", демонстрирующим сплоченность армий и народов двух стран, и призвал вместе противостоять США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Кан Сун Нам выступил на приеме с речью, в которой подчеркнул значимость визита Шойгу в КНДР."(Министр обороны КНДР – ред) подчеркнул, что данный визит Сергея Шойгу послужит знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага", - говорится в сообщении ЦТАК.Шойгу поблагодарил северокорейскую сторону за теплый прием и в свою очередь заявил о намерении России укреплять "всестороннее сотрудничество" с КНДР в соответствии с интересами двух стран.

https://ria.ru/20230726/kndr-1886291293.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, кндр (северная корея), сергей шойгу