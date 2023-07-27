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Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР
Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР - РИА Новости, 27.07.2023
Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР
Министерство обороны КНДР провело прием в честь прибытия в страну российской военной делегации, на котором присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:52
2023-07-27T11:52
2023-07-27T12:52
в мире
россия
кндр (северная корея)
сергей шойгу
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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны КНДР провело прием в честь прибытия в страну российской военной делегации, на котором присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его северокорейский коллега Кан Сун Нам, они заявили о намерении укреплять всестороннее сотрудничество, а глава минобороны КНДР назвал визит Шойгу "знаменательным моментом", демонстрирующим сплоченность армий и народов двух стран, и призвал вместе противостоять США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Кан Сун Нам выступил на приеме с речью, в которой подчеркнул значимость визита Шойгу в КНДР."(Министр обороны КНДР – ред) подчеркнул, что данный визит Сергея Шойгу послужит знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага", - говорится в сообщении ЦТАК.Шойгу поблагодарил северокорейскую сторону за теплый прием и в свою очередь заявил о намерении России укреплять "всестороннее сотрудничество" с КНДР в соответствии с интересами двух стран.
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в мире, россия, кндр (северная корея), сергей шойгу
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу
Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР
Шойгу заявил, что Россия намерена укреплять взаимовыгодное сотрудничество с КНДР
СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны КНДР провело прием в честь прибытия в страну российской военной делегации, на котором присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его северокорейский коллега Кан Сун Нам, они заявили о намерении укреплять всестороннее сотрудничество, а глава минобороны КНДР назвал визит Шойгу "знаменательным моментом", демонстрирующим сплоченность армий и народов двух стран, и призвал вместе противостоять США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Кан Сун Нам выступил на приеме с речью, в которой подчеркнул значимость визита Шойгу в КНДР.
"(Министр обороны КНДР – ред) подчеркнул, что данный визит Сергея Шойгу послужит знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага", - говорится в сообщении ЦТАК.
Шойгу поблагодарил северокорейскую сторону за теплый прием и в свою очередь заявил о намерении России укреплять "всестороннее сотрудничество" с КНДР в соответствии с интересами двух стран.
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