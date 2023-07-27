https://ria.ru/20230727/kndr-1886563016.html
Глава Минобороны КНДР выразил полную поддержку действиям России
Глава Минобороны КНДР выразил полную поддержку действиям России - РИА Новости, 27.07.2023
Глава Минобороны КНДР выразил полную поддержку действиям России
Министерство обороны КНДР провело прием в честь прибытия в страну российской военной делегации, на котором присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:47
2023-07-27T11:47
2023-07-27T12:51
в мире
россия
кндр (северная корея)
сша
сергей шойгу
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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны КНДР провело прием в честь прибытия в страну российской военной делегации, на котором присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его северокорейский коллега Кан Сун Нам, они заявили о намерении укреплять всестороннее сотрудничество, а глава минобороны КНДР назвал визит Шойгу "знаменательным моментом", демонстрирующим сплоченность армий и народов двух стран, и призвал вместе противостоять США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Как сообщает ЦТАК, на прием были приглашены члены военной делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора. С северокорейской стороны приняли участие высокопоставленные кадры министерства обороны, в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного Политуправления Корейской народной армии (КНА) Чон Гён Тхэк и начальник Генштаба КНА Пак Су Ир, заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.Кан Сун Нам выступил на приеме с речью, в которой подчеркнул значимость визита Шойгу в КНДР."(Министр обороны КНДР – ред) подчеркнул, что данный визит Сергея Шойгу послужит знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага", - говорится в сообщении ЦТАК.Кан Сун Нам также отметил, что нынешние изменения в международной военно-политической ситуации требуют от армий двух стран "решительно противостоять разбойнической стратегии мирового господства США", укреплять взаимодействие и сотрудничество на принципах защиты государственной власти, охраны государственных интересов."Он, выражая полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны, еще раз заверил в позиции нашей армии, которая будет дальше укреплять сотрудничество и солидарность, (будучи с РФ – ред) в одном окопе антиимпериалистической борьбы", - цитирует министра ЦТАК.Шойгу поблагодарил северокорейскую сторону за теплый прием и в свою очередь заявил о намерении России укреплять "всестороннее сотрудничество" с КНДР в соответствии с интересами двух стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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в мире, россия, кндр (северная корея), сша, сергей шойгу
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), США, Сергей Шойгу
Глава Минобороны КНДР выразил полную поддержку действиям России
Глава Минобороны КНДР: визит Шойгу демонстрирует сплоченность наших народов и армий
СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны КНДР провело прием в честь прибытия в страну российской военной делегации, на котором присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его северокорейский коллега Кан Сун Нам, они заявили о намерении укреплять всестороннее сотрудничество, а глава минобороны КНДР назвал визит Шойгу "знаменательным моментом", демонстрирующим сплоченность армий и народов двух стран, и призвал вместе противостоять США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как сообщает ЦТАК, на прием были приглашены члены военной делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора
. С северокорейской стороны приняли участие высокопоставленные кадры министерства обороны, в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного Политуправления Корейской народной армии (КНА) Чон Гён Тхэк и начальник Генштаба КНА Пак Су Ир, заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.
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Кан Сун Нам выступил на приеме с речью, в которой подчеркнул значимость визита Шойгу в КНДР.
"(Министр обороны КНДР – ред) подчеркнул, что данный визит Сергея Шойгу послужит знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага", - говорится в сообщении ЦТАК.
Кан Сун Нам также отметил, что нынешние изменения в международной военно-политической ситуации требуют от армий двух стран "решительно противостоять разбойнической стратегии мирового господства США", укреплять взаимодействие и сотрудничество на принципах защиты государственной власти, охраны государственных интересов.
"Он, выражая полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны, еще раз заверил в позиции нашей армии, которая будет дальше укреплять сотрудничество и солидарность, (будучи с РФ – ред) в одном окопе антиимпериалистической борьбы", - цитирует министра ЦТАК.
Шойгу поблагодарил северокорейскую сторону за теплый прием и в свою очередь заявил о намерении России укреплять "всестороннее сотрудничество" с КНДР в соответствии с интересами двух стран.
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