https://ria.ru/20230727/kinokluby-1886586570.html
Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах
Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах - РИА Новости, 27.07.2023
Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах
Если вы думаете, что в киноклубах только и делают, что смотрят арт-хаус, обсуждают смысл синих занавесок и с умным видом говорят о философии Жижека, то это совсем не так. Рассказываем, почему киноклуб открыт и отпетым киноманам, и новичкам, как создавать атмосферу уюта во время просмотра и как показывать "Бэтмена" избирательной публике.
2023-07-27T14:00
2023-07-27T14:00
2023-07-27T15:10
яснопонятно
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бэтмен
эрих мария ремарк
элвис пресли
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Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах
Если вы думаете, что в киноклубах только и делают, что смотрят арт-хаус, обсуждают смысл синих занавесок и с умным видом говорят о философии Жижека, то это совсем не так. Рассказываем, почему киноклуб открыт и отпетым киноманам, и новичкам, как создавать атмосферу уюта во время просмотра и как показывать "Бэтмена" избирательной публике.
audio/mpeg
Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах
Если вы думаете, что в киноклубах только и делают, что смотрят арт-хаус, обсуждают смысл синих занавесок и с умным видом говорят о философии Жижека, то это совсем не так. Рассказываем, почему киноклуб открыт и отпетым киноманам, и новичкам, как создавать атмосферу уюта во время просмотра и как показывать "Бэтмена" избирательной публике.
audio/mpeg
О том, как устроены киноклубы, как превратить их из хобби в бизнес и почему без собственной фишки киноклуб не организовать, нам рассказал начинающий режиссёр и основатель киноклуба "киноwed" Лев Евлампиев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах
Если вы думаете, что в киноклубах только и делают, что смотрят арт-хаус, обсуждают смысл синих занавесок и с умным видом говорят о философии Жижека, то это совсем не так. Рассказываем, почему киноклуб открыт и отпетым киноманам, и новичкам, как создавать атмосферу уюта во время просмотра и как показывать "Бэтмена" избирательной публике.