https://ria.ru/20230727/kinokluby-1886586570.html

Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах

Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах - РИА Новости, 27.07.2023

Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах

Если вы думаете, что в киноклубах только и делают, что смотрят арт-хаус, обсуждают смысл синих занавесок и с умным видом говорят о философии Жижека, то это совсем не так. Рассказываем, почему киноклуб открыт и отпетым киноманам, и новичкам, как создавать атмосферу уюта во время просмотра и как показывать "Бэтмена" избирательной публике.

2023-07-27T14:00

2023-07-27T14:00

2023-07-27T15:10

яснопонятно

технологии

яндекс.музыка

кино

кино и сериалы

бэтмен

эрих мария ремарк

элвис пресли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886580997_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_140a92fb421fb0270e29f8b6d7e498c1.jpg

Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах Если вы думаете, что в киноклубах только и делают, что смотрят арт-хаус, обсуждают смысл синих занавесок и с умным видом говорят о философии Жижека, то это совсем не так. Рассказываем, почему киноклуб открыт и отпетым киноманам, и новичкам, как создавать атмосферу уюта во время просмотра и как показывать "Бэтмена" избирательной публике. audio/mpeg

Режиссер, киновед и перерыв на вино. Что происходит в киноклубах Если вы думаете, что в киноклубах только и делают, что смотрят арт-хаус, обсуждают смысл синих занавесок и с умным видом говорят о философии Жижека, то это совсем не так. Рассказываем, почему киноклуб открыт и отпетым киноманам, и новичкам, как создавать атмосферу уюта во время просмотра и как показывать "Бэтмена" избирательной публике. audio/mpeg

О том, как устроены киноклубы, как превратить их из хобби в бизнес и почему без собственной фишки киноклуб не организовать, нам рассказал начинающий режиссёр и основатель киноклуба "киноwed" Лев Евлампиев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, яндекс.музыка, кино, кино и сериалы, бэтмен, эрих мария ремарк, элвис пресли, баз лурман (марк лурман), мартин скорсезе, кристофер нолан, аудио, данила козловский