https://ria.ru/20230727/khuliganstvo-1886675185.html
В Москве задержали мужчину, запугивавшего владельцев собак
В Москве задержали мужчину, запугивавшего владельцев собак - РИА Новости, 27.07.2023
В Москве задержали мужчину, запугивавшего владельцев собак
Дорогомиловский суд Москвы на 10 суток арестовал хулигана, угрожавшего хозяевам домашних питомцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:18
2023-07-27T17:18
2023-07-27T17:18
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на 10 суток арестовал хулигана, угрожавшего хозяевам домашних питомцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал Осмаева Ислама Умаровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 УК РФ (мелкое хулиганство), и постановил подвергнуть его административному аресту на 10 суток", - сказали в суде. Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что в московском ЖК Match Point орудует "влиятельный догхантер". Этот человек якобы запретил жильцам выгуливать собак, а также "нанял пару агрессивных мужчин" для борьбы с владельцами животных. В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что прибывшие на улицу Василисы Кожиной полицейские задержали хулигана, доставили в отдел и составили протокол. В каком именно ЖК произошел инцидент, в главке не сказали, но Match Point находится именно на этой улице.
https://ria.ru/20230727/zavodchiki-1886516405.html
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РИА Новости
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве задержали мужчину, запугивавшего владельцев собак
Суд в Москве арестовал на десять суток мужчину, угрожавшего владельцам собак
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на 10 суток арестовал хулигана, угрожавшего хозяевам домашних питомцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Осмаева Ислама Умаровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 УК РФ
(мелкое хулиганство), и постановил подвергнуть его административному аресту на 10 суток", - сказали в суде.
Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что в московском ЖК Match Point орудует "влиятельный догхантер". Этот человек якобы запретил жильцам выгуливать собак, а также "нанял пару агрессивных мужчин" для борьбы с владельцами животных.
В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что прибывшие на улицу Василисы Кожиной полицейские задержали хулигана, доставили в отдел и составили протокол. В каком именно ЖК произошел инцидент, в главке не сказали, но Match Point находится именно на этой улице.
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