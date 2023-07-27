https://ria.ru/20230727/khuliganstvo-1886675185.html

В Москве задержали мужчину, запугивавшего владельцев собак

В Москве задержали мужчину, запугивавшего владельцев собак - РИА Новости, 27.07.2023

В Москве задержали мужчину, запугивавшего владельцев собак

Дорогомиловский суд Москвы на 10 суток арестовал хулигана, угрожавшего хозяевам домашних питомцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:18

2023-07-27T17:18

2023-07-27T17:18

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на 10 суток арестовал хулигана, угрожавшего хозяевам домашних питомцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал Осмаева Ислама Умаровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 УК РФ (мелкое хулиганство), и постановил подвергнуть его административному аресту на 10 суток", - сказали в суде. Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что в московском ЖК Match Point орудует "влиятельный догхантер". Этот человек якобы запретил жильцам выгуливать собак, а также "нанял пару агрессивных мужчин" для борьбы с владельцами животных. В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что прибывшие на улицу Василисы Кожиной полицейские задержали хулигана, доставили в отдел и составили протокол. В каком именно ЖК произошел инцидент, в главке не сказали, но Match Point находится именно на этой улице.

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия