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МВД Польши заявило о готовности полностью изолировать Белоруссию - РИА Новости, 27.07.2023
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18:42 27.07.2023 (обновлено: 23:21 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/izolyatsiya-1886702249.html
МВД Польши заявило о готовности полностью изолировать Белоруссию
МВД Польши заявило о готовности полностью изолировать Белоруссию - РИА Новости, 27.07.2023
МВД Польши заявило о готовности полностью изолировать Белоруссию
Граничащие с Белоруссией страны ЕС и НАТО готовы полностью ее изолировать, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:42
2023-07-27T23:21
мариуш каминьский
белоруссия
польша
литва
евросоюз
нато
в мире
латвия
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ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Граничащие с Белоруссией страны ЕС и НАТО готовы полностью ее изолировать, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. &quot;Мы в контакте с Литвой и Латвией, которые также граничат с Белоруссией и находятся под угрозой провокаций. Конечно, есть вариант полной изоляции Белоруссии. &lt;...&gt; Пограничные страны НАТО и ЕС, такие как Польша, Литва и Латвия, — мы будем действовать вместе&quot;, — сказал чиновник.Он отметил, что на каждую "серьезную провокацию" последует "общая обдуманная и солидарная реакция"."Не исключено, если мы решим, что это подходящий ответ в данный конкретный момент, то мы доведем до полной изоляции Белоруссии", — добавил Каминьский.В то же время он отметил, что в Варшаве несерьезно относятся к словам президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании бойцов "Группы Вагнера" "сходить на экскурсию" в Польшу. Министр назвал это высказывание "вульгарным элементом психологической войны".Как сообщали в июле в Минобороны Белоруссии, бойцы "Вагнера", перебазированные в республику, инструктируют подразделения территориальной обороны в Могилевской области. Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным отмечал, что его "начали напрягать вагнеровцы", поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
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мариуш каминьский, белоруссия, польша, литва, евросоюз, нато, в мире, латвия
Мариуш Каминьский, Белоруссия, Польша, Литва, Евросоюз, НАТО, В мире, Латвия
МВД Польши заявило о готовности полностью изолировать Белоруссию

МВД Польши заявило о готовности вместе с Литвой и Латвией изолировать Белоруссию

© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Граничащие с Белоруссией страны ЕС и НАТО готовы полностью ее изолировать, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
«

"Мы в контакте с Литвой и Латвией, которые также граничат с Белоруссией и находятся под угрозой провокаций. Конечно, есть вариант полной изоляции Белоруссии. <...> Пограничные страны НАТО и ЕС, такие как Польша, Литва и Латвия, — мы будем действовать вместе", — сказал чиновник.

Он отметил, что на каждую "серьезную провокацию" последует "общая обдуманная и солидарная реакция".
"Не исключено, если мы решим, что это подходящий ответ в данный конкретный момент, то мы доведем до полной изоляции Белоруссии", — добавил Каминьский.
В то же время он отметил, что в Варшаве несерьезно относятся к словам президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании бойцов "Группы Вагнера" "сходить на экскурсию" в Польшу. Министр назвал это высказывание "вульгарным элементом психологической войны".
Как сообщали в июле в Минобороны Белоруссии, бойцы "Вагнера", перебазированные в республику, инструктируют подразделения территориальной обороны в Могилевской области. Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным отмечал, что его "начали напрягать вагнеровцы", поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
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Мариуш КаминьскийБелоруссияПольшаЛитваЕвросоюзНАТОВ миреЛатвия
 
 
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