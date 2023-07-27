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МВД Польши заявило о готовности полностью изолировать Белоруссию

МВД Польши заявило о готовности полностью изолировать Белоруссию - РИА Новости, 27.07.2023

МВД Польши заявило о готовности полностью изолировать Белоруссию

Граничащие с Белоруссией страны ЕС и НАТО готовы полностью ее изолировать, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:42

2023-07-27T18:42

2023-07-27T23:21

мариуш каминьский

белоруссия

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ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Граничащие с Белоруссией страны ЕС и НАТО готовы полностью ее изолировать, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. "Мы в контакте с Литвой и Латвией, которые также граничат с Белоруссией и находятся под угрозой провокаций. Конечно, есть вариант полной изоляции Белоруссии. <...> Пограничные страны НАТО и ЕС, такие как Польша, Литва и Латвия, — мы будем действовать вместе", — сказал чиновник.Он отметил, что на каждую "серьезную провокацию" последует "общая обдуманная и солидарная реакция"."Не исключено, если мы решим, что это подходящий ответ в данный конкретный момент, то мы доведем до полной изоляции Белоруссии", — добавил Каминьский.В то же время он отметил, что в Варшаве несерьезно относятся к словам президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании бойцов "Группы Вагнера" "сходить на экскурсию" в Польшу. Министр назвал это высказывание "вульгарным элементом психологической войны".Как сообщали в июле в Минобороны Белоруссии, бойцы "Вагнера", перебазированные в республику, инструктируют подразделения территориальной обороны в Могилевской области. Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным отмечал, что его "начали напрягать вагнеровцы", поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.

https://ria.ru/20230724/polsha-1886044850.html

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мариуш каминьский, белоруссия, польша, литва, евросоюз, нато, в мире, латвия