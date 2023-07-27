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"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных - РИА Новости, 27.07.2023
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05:40 27.07.2023 (обновлено: 11:26 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/izobretatelnost-1886512894.html
"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных
"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных - РИА Новости, 27.07.2023
"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных
Российские военные упорно отражают контрнаступление ВСУ и проявляют изобретательность, говорится в статье Economist. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:40
2023-07-27T11:26
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные упорно отражают контрнаступление ВСУ и проявляют изобретательность, говорится в статье Economist.&quot;В ответ на продвижение ВСУ российские солдаты проводят стремительные контратаки вместо того, чтобы прятаться в траншеях и опорных пунктах. Побывавший недавно на линии фронта эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли отмечает, что русские не просто умело реализуют свою военную доктрину, но и действуют весьма изобретательно. Например, они устанавливают противотанковые мины одна на другую, чтобы уничтожать инженерные машины разминирования&quot;, —написали в журнале.В статье отметили, что в результате действий российских военных контрнаступление ВСУ застопорилось.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных

Economist: упорство и изобретательность российских военных остановили контрнаступление ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные упорно отражают контрнаступление ВСУ и проявляют изобретательность, говорится в статье Economist.
«

"В ответ на продвижение ВСУ российские солдаты проводят стремительные контратаки вместо того, чтобы прятаться в траншеях и опорных пунктах. Побывавший недавно на линии фронта эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли отмечает, что русские не просто умело реализуют свою военную доктрину, но и действуют весьма изобретательно. Например, они устанавливают противотанковые мины одна на другую, чтобы уничтожать инженерные машины разминирования", —написали в журнале.

В статье отметили, что в результате действий российских военных контрнаступление ВСУ застопорилось.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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