https://ria.ru/20230727/izobretatelnost-1886512894.html

"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных

"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных - РИА Новости, 27.07.2023

"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных

Российские военные упорно отражают контрнаступление ВСУ и проявляют изобретательность, говорится в статье Economist. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T05:40

2023-07-27T05:40

2023-07-27T11:26

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные упорно отражают контрнаступление ВСУ и проявляют изобретательность, говорится в статье Economist."В ответ на продвижение ВСУ российские солдаты проводят стремительные контратаки вместо того, чтобы прятаться в траншеях и опорных пунктах. Побывавший недавно на линии фронта эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли отмечает, что русские не просто умело реализуют свою военную доктрину, но и действуют весьма изобретательно. Например, они устанавливают противотанковые мины одна на другую, чтобы уничтожать инженерные машины разминирования", —написали в журнале.В статье отметили, что в результате действий российских военных контрнаступление ВСУ застопорилось.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230726/vsu-1886491761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия