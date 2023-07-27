https://ria.ru/20230727/izobretatelnost-1886512894.html
"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных
"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных - РИА Новости, 27.07.2023
"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных
Российские военные упорно отражают контрнаступление ВСУ и проявляют изобретательность, говорится в статье Economist. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:40
2023-07-27T05:40
2023-07-27T11:26
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные упорно отражают контрнаступление ВСУ и проявляют изобретательность, говорится в статье Economist."В ответ на продвижение ВСУ российские солдаты проводят стремительные контратаки вместо того, чтобы прятаться в траншеях и опорных пунктах. Побывавший недавно на линии фронта эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли отмечает, что русские не просто умело реализуют свою военную доктрину, но и действуют весьма изобретательно. Например, они устанавливают противотанковые мины одна на другую, чтобы уничтожать инженерные машины разминирования", —написали в журнале.В статье отметили, что в результате действий российских военных контрнаступление ВСУ застопорилось.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230726/vsu-1886491761.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных
Economist: упорство и изобретательность российских военных остановили контрнаступление ВСУ