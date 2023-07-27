https://ria.ru/20230727/gusev-1886144269.html
Биография Александра Гусева
Биография Александра Гусева - РИА Новости, 27.07.2023
Биография Александра Гусева
Губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Козельского района Калужской области. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T02:26
2023-07-27T02:26
2023-07-27T02:26
справки
калужская область
александр гусев (государственный служащий)
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Губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Козельского района Калужской области. В 1985 году окончил Ярославский политехнический институт (ныне Ярославский государственный технический университет) по специальности "Химическая технология синтетического каучука". В 2004 году получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). Кандидат химических наук (2004). В 1985-1994 годах – мастер, начальник смены, старший инженер-технолог, инженер-технолог третьей категории, заместитель начальника цеха Воронежского завода синтетического каучука (ныне АО "Воронежсинтезкаучук").В 1994-1999 годах – начальник цеха, начальник производства – стажер заводоуправления, начальник производства заводоуправления АООТ "Воронежсинтезкаучук" (ныне АО "Воронежсинтезкаучук").В 1999-2000 годах – технический директор акционерного общества АООТ "Воронежсинтезкаучук".В 2000-2007 годах – первый заместитель генерального директора – технический директор, заместитель генерального директора – технический директор, технический директор – первый заместитель генерального директора ОАО "Воронежсинтезкаучук".С 2007 года по март 2009 года – генеральный директор ОАО "Воронежсинтезкаучук".С апреля 2009 года по сентябрь 2010 года – заместитель председателя правительства Воронежской области – руководитель департамента промышленности, транспорта и связи Воронежской области.С октября 2010 года по сентябрь 2013 года был заместителем губернатора Воронежской области – первым заместителем председателя правительства Воронежской области.8 сентября 2013 года Гусева избрали главой городского округа город Воронеж, 13 сентября 2013 года вступил в должность. 25 декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Александра Гусева временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. 9 сентября 2018 года победил на выборах губернатора Воронежской области, набрав 72,52% голосов избирателей. Вступил в должность 15 сентября 2018 года. Гусев – член президиума регионального политического совета "Единой России", член рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению "Промышленность". Является соавтором 35 изобретений. https://viperson.ru/people/gusev-aleksandr-viktorovichАлександр Гусев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013), орденом Дружбы (2022), рядом региональных и ведомственных наград. Имеет Благодарность президента Российской Федерации (2011). Является лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2002 год.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, калужская область, александр гусев (государственный служащий)
Справки, Калужская область, Александр Гусев (государственный служащий)
Губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года
в деревне Озерское Козельского района Калужской области.
В 1985 году окончил
Ярославский политехнический институт (ныне Ярославский государственный технический университет) по специальности "Химическая технология синтетического каучука". В 2004 году получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).
Кандидат химических наук (2004
).
В 1985-1994 годах – мастер, начальник смены, старший инженер-технолог, инженер-технолог третьей категории, заместитель начальника цеха Воронежского завода синтетического каучука (ныне АО "Воронежсинтезкаучук").
В 1994-1999 годах – начальник цеха, начальник производства – стажер заводоуправления, начальник производства заводоуправления АООТ "Воронежсинтезкаучук" (ныне АО "Воронежсинтезкаучук").
В 1999-2000 годах – технический директор акционерного общества АООТ "Воронежсинтезкаучук".
В 2000-2007 годах – первый заместитель генерального директора – технический директор, заместитель генерального директора – технический директор, технический директор – первый заместитель генерального директора ОАО "Воронежсинтезкаучук".
С 2007 года по март 2009 года – генеральный директор ОАО "Воронежсинтезкаучук".
С апреля 2009 года по сентябрь 2010 года – заместитель председателя правительства Воронежской области – руководитель департамента промышленности, транспорта и связи Воронежской области.
С октября 2010 года по сентябрь 2013 года был заместителем губернатора Воронежской области – первым заместителем председателя правительства Воронежской области.
8 сентября 2013 года Гусева избрали
главой городского округа город Воронеж, 13 сентября 2013 года вступил в должность.
25 декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин назначил
Александра Гусева временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.
9 сентября 2018 года победил
на выборах губернатора Воронежской области, набрав 72,52% голосов избирателей. Вступил в должность 15 сентября 2018 года
.
Гусев
– член президиума регионального политического совета "Единой России", член рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению "Промышленность".
Является соавтором 35 изобретений. https://viperson.ru/people/gusev-aleksandr-viktorovich
Александр Гусев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013
), орденом Дружбы (2022
), рядом региональных и ведомственных наград. Имеет Благодарность президента Российской Федерации (2011
). Является лауреатом
премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2002 год.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников