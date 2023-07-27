https://ria.ru/20230727/gosduma-1886537431.html
В Кремле приветствовали работу Госдумы по теме интеграции новых регионов
В Кремле приветствовали работу Госдумы по теме интеграции новых регионов - РИА Новости, 27.07.2023
В Кремле приветствовали работу Госдумы по теме интеграции новых регионов
Интеграция новых регионов и СВО - приоритет для всех ветвей власти России, работу Госдумы по этим темам можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:21
2023-07-27T10:21
2023-07-27T10:29
госдума рф
политика
дмитрий песков
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Интеграция новых регионов и СВО - приоритет для всех ветвей власти России, работу Госдумы по этим темам можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, все, что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны, и оказание помощи участникам СВО, их родным и близким - это является абсолютным приоритетом всех ветвей власти. И в этом плане, конечно, можно приветствовать ту напряженную, сложную работу, которую проделала палата парламента", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу парламентариев в весеннюю сессию.Накануне прошло последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы, председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что палата приняла 500 законов, из них 136 - социально ориентированные.
https://ria.ru/20230725/gosduma-1886191296.html
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госдума рф, политика, дмитрий песков, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин
В Кремле приветствовали работу Госдумы по теме интеграции новых регионов
В Кремле приветствовали работу Госдумы по темам интеграции новых регионов и спецоперации