https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html

Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутской Беченче

Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутской Беченче - РИА Новости, 27.07.2023

Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутской Беченче

Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутском поселке Беченча Ленского района, событие дает старт газификации трех населенных пунктов, где проживает РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:59

2023-07-27T13:59

2023-07-27T13:59

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

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ЯКУТСК, 27 июл — РИА Новости. Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутском поселке Беченча Ленского района, событие дает старт газификации трех населенных пунктов, где проживает около тысячи человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В Ленском районе Якутии добывается газ, который идёт по газопроводу "Сила Сибири". "Глава Якутии Айсен Николаев сегодня в Ленском районе дал команду на сварку первого стыка межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Мурья до поселка Беченча. Ил Дархан поздравил жителей Ленского района с началом газификации трёх населённых пунктов Ленского района", - рассказали в пресс-службе. По информации генерального директора акционерного общества "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, протяжённость нового подземного газопровода высокого давления составляет более 36,2 километра. Он будет введён в эксплуатацию в июле 2024 года. "Все работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки, чтобы уже в следующем году голубое топливо появилось здесь в трёх населённых пунктах Ленского района. Благодаря этому возможность подключиться к газу получит практически тысяча человек", – поручил глава республики. Отмечается, что газификация населённых пунктов Ленского района проводится в рамках соглашения, подписанного между главой региона и руководителем "Газпрома". По данной госпрограмме в южной и западной Якутии будет газифицировано 28 населённых пунктов. "В рамках программы развития газоснабжения и газификации Якутии на период до 2025 года планируется газификация более 30 населённых пунктов Олёкминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов", - добавили в пресс-службе. Якутия - лидер на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В прошлом году было построено 336 километров сетей, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысячи домов якутян.

https://ria.ru/20230724/nikolaev-1885933160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика саха (якутия), якутск, айсен николаев