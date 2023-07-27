https://ria.ru/20230727/festival-1886639438.html

В Ростове-на-Дону 12 августа пройдет фестиваль "Уличная классика"

В Ростове-на-Дону 12 августа пройдет фестиваль "Уличная классика" - РИА Новости, 27.07.2023

В Ростове-на-Дону 12 августа пройдет фестиваль "Уличная классика"

Фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта "Уличная классика" пройдет в Ростове-на-Дону 12 августа, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:38

2023-07-27T15:38

2023-07-27T15:38

ростовская область

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта "Уличная классика" пройдет в Ростове-на-Дону 12 августа, сообщает правительство Ростовской области. "12 августа донская столица станет площадкой фестиваля уличной культуры и экстрим-спорта "Уличная классика". Это федеральный проект, направленный на поддержку, стимулирование и продвижение талантливой молодёжи", - говорится в сообщении. Мероприятие состоится на гребном канале "Дон" в рамках празднования Дня физкультурника. Вход для зрителей и участников фестиваля будет свободный. Участники мероприятия будут демонстрировать свои умения и состязаться в различных дисциплинах "уличного спорта". А гостей ждут мастер-классы и показательные выступления по скейтборду, футбольному фристайлу и панна-футболу, скутерингу, BMX, стритболу, хип-хопу, брейкингу, паркуру, фрирану, воркауту, трикингу, DJ-баттлам, граффити. "Уличная классика" - это широкий спектр ярких возможностей для нашей молодежи самореализоваться в современном мире и проявить свои таланты. Не зря мы проводим его именно в День физкультурника наряду с областными спортивными мероприятиями. Кроме спортивных состязаний участники фестиваля могут попытать удачу и в грантовом конкурсе Росмолодежи, выиграв грант до 1,5 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова. В рамках грантового конкурса фестиваля "Уличная классика" граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет могут подать собственные проектные заявки. Направления проектов разнообразны: организация досуга молодёжи, спорт и ЗОЖ, развитие малых территорий, поддержка межкультурного диалога, противодействие экстремизму и терроризму, работа с людьми с ОВЗ, экологическое просвещение и другие. Прием заявок на грантовый конкурс завершается 7 августа, имена победителей станут известны 12 августа на фестивале.

https://ria.ru/20230726/skver-1886495795.html

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ростов-на-дону, ростовская область