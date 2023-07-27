https://ria.ru/20230727/fermery-1886710103.html

В Адыгее создано 42 фермерских хозяйства благодаря господдержке в 2023 году

В Адыгее создано 42 фермерских хозяйства благодаря господдержке в 2023 году - РИА Новости, 27.07.2023

В Адыгее создано 42 фермерских хозяйства благодаря господдержке в 2023 году

В Адыгее благодаря господдержке "Агростартап" в текущем году создано 42 фермерских хозяйства, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:24

2023-07-27T19:24

2023-07-27T19:24

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 27 июл — РИА Новости. В Адыгее благодаря господдержке "Агростартап" в текущем году создано 42 фермерских хозяйства, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Конкурс на получение гранта для создания своего агробизнеса проводился в рамках программы "Агростартап", благодаря ей в регионе существенно выросло число новых бизнес-проектов в АПК. "Данная мера поддержки в республике очень востребована. Всего в текущем году на получение гранта претендовало 75 человек. Из них победителями конкурса признаны 42 заявителя. Важно, что при господдержке в реализации одобренных бизнес-проектов в республике создано 42 фермерских хозяйства", – сообщил Кумпилов в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в рамках программы сумма грантовой помощи для развития молочного и мясного животноводства в регионе увеличена с 5 миллионов рублей до 7 миллионов рублей, а на иные направления – с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей. По другому направлению проекта, которым является субсидирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов, также наметилась динамика. В первые годы реализации нацпроекта на эти цели выделялось чуть более полумиллиона рублей, в прошлом году было выделено уже 4,9 миллиона рублей, в текущем году на их поддержку предусмотрено 12 миллионов рублей. "Мы видим эффективность проводимой работы, поэтому поручил продолжить внедрение мер поддержки аграриев, предложенных правительством страны. Нужно, чтобы линейка поддержки была доступна каждому предпринимателю", – добавил глава Адыгеи.

https://ria.ru/20230717/festival-1884759720.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея