https://ria.ru/20230727/evrozona-1886679397.html

Глава ЕЦБ сообщила об ухудшении экономических перспектив еврозоны

Глава ЕЦБ сообщила об ухудшении экономических перспектив еврозоны - РИА Новости, 27.07.2023

Глава ЕЦБ сообщила об ухудшении экономических перспектив еврозоны

Ближайшие экономические перспективы еврозоны ухудшились из-за слабеющего внутреннего спроса и высокой инфляции, заявила в четверг глава Европейского... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:33

2023-07-27T17:33

2023-07-27T17:34

кристин лагард

европейский центральный банк

экономика

в мире

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ближайшие экономические перспективы еврозоны ухудшились из-за слабеющего внутреннего спроса и высокой инфляции, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Ближайшие экономические перспективы для еврозоны ухудшились, в основном, из-за более слабого внутреннего спроса, высокой инфляции, ужесточения условий финансирования и сокращения расходов", - сказала Лагард на пресс-конференции Совета управляющих ЕЦБ. Она также заявила, что экономика в краткосрочной перспективе будет оставаться слабой, но со временем рост доходов, снижение инфляции и улучшение условий поставок внесут вклад в восстановление экономики. При этом Лагард отметила, что плохие погодные условия и выход России из зерновой сделки могут привести к дальнейшему росту инфляции. Ранее в четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. Регулятор в связи с этим отметил, что инфляция в зоне евро продолжает замедляться, однако ожидается, что она еще долго будет оставаться слишком высокой. И совет управляющих намерен обеспечить своевременное возвращение показателя к среднесрочному целевому уровню в 2% в год.

https://ria.ru/20230424/inflyatsiya-1867421576.html

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кристин лагард, европейский центральный банк, экономика, в мире, россия