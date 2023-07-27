https://ria.ru/20230727/evrozona-1886679397.html
Глава ЕЦБ сообщила об ухудшении экономических перспектив еврозоны
Глава ЕЦБ сообщила об ухудшении экономических перспектив еврозоны - РИА Новости, 27.07.2023
Глава ЕЦБ сообщила об ухудшении экономических перспектив еврозоны
Ближайшие экономические перспективы еврозоны ухудшились из-за слабеющего внутреннего спроса и высокой инфляции, заявила в четверг глава Европейского... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:33
2023-07-27T17:33
2023-07-27T17:34
кристин лагард
европейский центральный банк
экономика
в мире
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ближайшие экономические перспективы еврозоны ухудшились из-за слабеющего внутреннего спроса и высокой инфляции, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Ближайшие экономические перспективы для еврозоны ухудшились, в основном, из-за более слабого внутреннего спроса, высокой инфляции, ужесточения условий финансирования и сокращения расходов", - сказала Лагард на пресс-конференции Совета управляющих ЕЦБ. Она также заявила, что экономика в краткосрочной перспективе будет оставаться слабой, но со временем рост доходов, снижение инфляции и улучшение условий поставок внесут вклад в восстановление экономики. При этом Лагард отметила, что плохие погодные условия и выход России из зерновой сделки могут привести к дальнейшему росту инфляции. Ранее в четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. Регулятор в связи с этим отметил, что инфляция в зоне евро продолжает замедляться, однако ожидается, что она еще долго будет оставаться слишком высокой. И совет управляющих намерен обеспечить своевременное возвращение показателя к среднесрочному целевому уровню в 2% в год.
https://ria.ru/20230424/inflyatsiya-1867421576.html
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кристин лагард, европейский центральный банк, экономика, в мире, россия
Кристин Лагард, Европейский центральный банк, Экономика, В мире, Россия
Глава ЕЦБ сообщила об ухудшении экономических перспектив еврозоны
Глава ЕЦБ Лагард: экономические перспективы еврозоны ухудшились из-за высокой инфляции
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ближайшие экономические перспективы еврозоны ухудшились из-за слабеющего внутреннего спроса и высокой инфляции, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
«
"Ближайшие экономические перспективы для еврозоны ухудшились, в основном, из-за более слабого внутреннего спроса, высокой инфляции, ужесточения условий финансирования и сокращения расходов", - сказала Лагард на пресс-конференции Совета управляющих ЕЦБ.
Она также заявила, что экономика в краткосрочной перспективе будет оставаться слабой, но со временем рост доходов, снижение инфляции и улучшение условий поставок внесут вклад в восстановление экономики.
При этом Лагард отметила, что плохие погодные условия и выход России
из зерновой сделки могут привести к дальнейшему росту инфляции.
Ранее в четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. Регулятор в связи с этим отметил, что инфляция в зоне евро продолжает замедляться, однако ожидается, что она еще долго будет оставаться слишком высокой. И совет управляющих намерен обеспечить своевременное возвращение показателя к среднесрочному целевому уровню в 2% в год.
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