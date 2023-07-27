https://ria.ru/20230727/elektrobusy-1886622767.html
Протяженность нижегородской маршрутной сети увеличат за счет электробусов
Протяженность нижегородской маршрутной сети увеличат за счет электробусов - РИА Новости, 27.07.2023
Протяженность нижегородской маршрутной сети увеличат за счет электробусов
Реализация проекта по частичной замене троллейбусов электробусами позволит увеличить протяженность маршрутной сети общественного транспорта в Нижнем Новгороде... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:42
2023-07-27T14:42
2023-07-27T14:42
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
группа газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755957217_0:219:3107:1967_1920x0_80_0_0_c925da246851fe4a7d9ea1c2205a2bb0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Реализация проекта по частичной замене троллейбусов электробусами позволит увеличить протяженность маршрутной сети общественного транспорта в Нижнем Новгороде на 31%, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с отчетом о работе за 2022 год перед депутатами законодательного собрания. Глава региона подчеркнул, что пассажирам станет комфортно добираться до новых микрорайонов - ЖК "Цветы", "Новая Кузнечиха", "Торпедо". "Уже заключены контракты на поставку 113 электробусов, которые пойдут в заречную (51 электробус) и нагорную (62 электробуса) части города, а также зарядных станций к ним. Производство электробусов осуществляется в том числе и "Группой ГАЗ", - сказал Никитин. Он подчеркнул, что при этом полностью от троллейбусов регион не отказывается. "Хотя затраты на монтаж зарядной инфраструктуры для электробусов кратно меньше, чем на модернизацию инфраструктуры для троллейбусов, те троллейбусы, которые находятся в нормативном состоянии, будут направлены, в частности, на возобновление востребованных троллейбусных маршрутов", - пояснил глава региона. Никитин рассказал, что в Нижнем Новгороде активно ведутся работы по строительству метро и модернизации одной из старейших в стране городской трамвайной сети – за сто лет она проводилась всего несколько раз в таких масштабах. Проект включает в себя модернизацию 149 километров трамвайных линий в однопутном исчислении, реконструкцию 15 тяговых подстанций с питающими линиями, трех трамвайных депо, а также приобретение подвижного состава в количестве 170 вагонов. В Нижегородской области обновляется и автобусный парк, в том числе в северных районах региона. "За счет разных механизмов финансирования за пять лет было закуплено более 600 новых автобусов для 18 муниципалитетов. Еще более 170 автобусов будут закуплены благодаря уже одобренным специальным казначейским кредитам", - отметил губернатор Нижегородской области. Он подчеркнул, что все перевозчики Нижнего Новгорода были присоединены к единому городскому тарифному меню, и теперь проездной дает возможность пассажирам совершать любое количество бесплатных пересадок, в том числе с одного вида городского пассажирского транспорта на другой и льготного проезда отдельным категориям граждан, независимо от маршрута и перевозчика. "С комплексным подходом мы точно достигнем новый уровень комфортного и быстрого перемещения пассажиров Нижегородской агломерации и локальных районных", - подытожил Никитин.
https://ria.ru/20230727/rasselenie-1886607444.html
https://ria.ru/20230724/sarov-1885939536.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755957217_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_f3089807d83d1aedf124352fd8a1770c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, глеб никитин, группа газ
Нижегородская область, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Группа ГАЗ
Протяженность нижегородской маршрутной сети увеличат за счет электробусов
Протяженность нижегородской маршрутной сети увеличат на 31 процент за счет электробусов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Реализация проекта по частичной замене троллейбусов электробусами позволит увеличить протяженность маршрутной сети общественного транспорта в Нижнем Новгороде на 31%, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с отчетом о работе за 2022 год перед депутатами законодательного собрания.
Глава региона подчеркнул, что пассажирам станет комфортно добираться до новых микрорайонов - ЖК "Цветы", "Новая Кузнечиха", "Торпедо".
Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год
"Уже заключены контракты на поставку 113 электробусов, которые пойдут в заречную (51 электробус) и нагорную (62 электробуса) части города, а также зарядных станций к ним. Производство электробусов осуществляется в том числе и "Группой ГАЗ
", - сказал Никитин.
Он подчеркнул, что при этом полностью от троллейбусов регион не отказывается. "Хотя затраты на монтаж зарядной инфраструктуры для электробусов кратно меньше, чем на модернизацию инфраструктуры для троллейбусов, те троллейбусы, которые находятся в нормативном состоянии, будут направлены, в частности, на возобновление востребованных троллейбусных маршрутов", - пояснил глава региона.
Никитин рассказал, что в Нижнем Новгороде активно ведутся работы по строительству метро и модернизации одной из старейших в стране городской трамвайной сети – за сто лет она проводилась всего несколько раз в таких масштабах. Проект включает в себя модернизацию 149 километров трамвайных линий в однопутном исчислении, реконструкцию 15 тяговых подстанций с питающими линиями, трех трамвайных депо, а также приобретение подвижного состава в количестве 170 вагонов.
В Нижегородской области обновляется и автобусный парк, в том числе в северных районах региона. "За счет разных механизмов финансирования за пять лет было закуплено более 600 новых автобусов для 18 муниципалитетов. Еще более 170 автобусов будут закуплены благодаря уже одобренным специальным казначейским кредитам", - отметил губернатор Нижегородской области.
Он подчеркнул, что все перевозчики Нижнего Новгорода были присоединены к единому городскому тарифному меню, и теперь проездной дает возможность пассажирам совершать любое количество бесплатных пересадок, в том числе с одного вида городского пассажирского транспорта на другой и льготного проезда отдельным категориям граждан, независимо от маршрута и перевозчика.
"С комплексным подходом мы точно достигнем новый уровень комфортного и быстрого перемещения пассажиров Нижегородской агломерации и локальных районных", - подытожил Никитин.
Правительство расширило границы ТОР "Саров" в Нижегородской области