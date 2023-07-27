https://ria.ru/20230727/dvizhenie-1886516928.html

Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны

Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны - РИА Новости, 27.07.2023

Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны

Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны, пробок к проезду к досмотровым пунктам нет, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:25

2023-07-27T07:25

2023-07-27T07:25

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны, пробок к проезду к досмотровым пунктам нет, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Минувшей ночью движение временно закрывали в сторону Кубани. "Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны", - говорится в сообщении. По данным на 7.00 мск с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://realty.ria.ru/20230725/most-1886204522.html

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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту