https://ria.ru/20230727/dvizhenie-1886516928.html
Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны
Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны - РИА Новости, 27.07.2023
Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны
Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны, пробок к проезду к досмотровым пунктам нет, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:25
2023-07-27T07:25
2023-07-27T07:25
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны, пробок к проезду к досмотровым пунктам нет, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Минувшей ночью движение временно закрывали в сторону Кубани. "Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны", - говорится в сообщении. По данным на 7.00 мск с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://realty.ria.ru/20230725/most-1886204522.html
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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны
Движение по Крымскому мосту идет штатно в обе стороны, пробок у досмотровых пунктов нет