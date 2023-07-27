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Пушилин назвал число детей, погибших от украинских снарядов с 2014 года - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 27.07.2023 (обновлено: 15:46 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/donbass-1886552788.html
Пушилин назвал число детей, погибших от украинских снарядов с 2014 года
Пушилин назвал число детей, погибших от украинских снарядов с 2014 года - РИА Новости, 27.07.2023
Пушилин назвал число детей, погибших от украинских снарядов с 2014 года
С 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале в годовщину Дня памяти детей —... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:21
2023-07-27T15:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. С 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале в годовщину Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе."Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей", — говорится в публикации.День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек. Пушилин отметил, что в этот день проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а также у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления, отправляя военную помощь Киеву". &quot;Мы хотим, чтобы дипломатические сотрудники видели, какие преступления совершают правительства их стран, когда оказывают очередную помощь украинскому режиму. Мы не надеемся, что у кого-то проснется совесть, но мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса. Наша задача сделать так, чтоб ни один военный преступник не ушел от наказания&quot;, — добавил временно исполняющий обязанности главы ДНР.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230714/mural-1884295465.html
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Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе
Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе
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россия, украина, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин назвал число детей, погибших от украинских снарядов с 2014 года

Врио главы ДНР Пушилин: 228 детей погибли в Донбассе от украинских снарядов с 2014 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам войны в Донбассе на площади Донецкой Народной Республики в Москве
Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам войны в Донбассе на площади Донецкой Народной Республики в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам войны в Донбассе на площади Донецкой Народной Республики в Москве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. С 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале в годовщину Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе.
"Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей", — говорится в публикации.
День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек.
Пушилин отметил, что в этот день проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а также у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления, отправляя военную помощь Киеву".
Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса
14 июля, 20:10
«

"Мы хотим, чтобы дипломатические сотрудники видели, какие преступления совершают правительства их стран, когда оказывают очередную помощь украинскому режиму. Мы не надеемся, что у кого-то проснется совесть, но мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса. Наша задача сделать так, чтоб ни один военный преступник не ушел от наказания", — добавил временно исполняющий обязанности главы ДНР.

Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
День памяти детей – жертв войны в Донбассе
01:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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