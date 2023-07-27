https://ria.ru/20230727/donbass-1886552788.html

Пушилин назвал число детей, погибших от украинских снарядов с 2014 года

Пушилин назвал число детей, погибших от украинских снарядов с 2014 года - РИА Новости, 27.07.2023

Пушилин назвал число детей, погибших от украинских снарядов с 2014 года

С 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале в годовщину Дня памяти детей —... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:21

2023-07-27T11:21

2023-07-27T15:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. С 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале в годовщину Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе."Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей", — говорится в публикации.День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек. Пушилин отметил, что в этот день проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а также у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления, отправляя военную помощь Киеву". "Мы хотим, чтобы дипломатические сотрудники видели, какие преступления совершают правительства их стран, когда оказывают очередную помощь украинскому режиму. Мы не надеемся, что у кого-то проснется совесть, но мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса. Наша задача сделать так, чтоб ни один военный преступник не ушел от наказания", — добавил временно исполняющий обязанности главы ДНР.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230714/mural-1884295465.html

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Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе 2023-07-27T11:21 true PT0M19S

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россия, украина, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины