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Детей, погибших из-за агрессии Украины, не забудут, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 27.07.2023
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07:10 27.07.2023 (обновлено: 07:21 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/deti-1886515655.html
Детей, погибших из-за агрессии Украины, не забудут, заявила омбудсмен ДНР
Детей, погибших из-за агрессии Украины, не забудут, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 27.07.2023
Детей, погибших из-за агрессии Украины, не забудут, заявила омбудсмен ДНР
Жители Донбасса будут вечно помнить детей, погибших в результате агрессии Украины, заявила РИА Новости уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:10
2023-07-27T07:21
донбасс
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
общество
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Жители Донбасса будут вечно помнить детей, погибших в результате агрессии Украины, заявила РИА Новости уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова в преддверии Дня памяти детей – жертв войны. День памяти детей – жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек. "Мы вечно будем помнить о наших ангелах, которые стали безвинными жертвами агрессии Украины, и будем всеми силами стараться приблизить мир нашему краю, чтобы дети не знали о горе, которое приносит война", - сказала Морозова. Омбудсмен подчеркнула, что гибель ребенка - это самое ужасное, что может произойти в жизни человека. "Именно этот кошмар является реальностью для жителей Донбасса вот уже 9 лет. Все эти годы наши дети были лишены детства, подросткового периода, юности и молодости. Им пришлось привыкнуть в войне", - сказала омбудсмен. С 2014 года на территории ДНР вследствие украинской вооруженной агрессии погибло 228 детей. Еще 789 детей получили ранения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20230727/donbass-1886150040.html
https://ria.ru/20230609/deti-1877314892.html
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донбасс, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, общество
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Общество
Детей, погибших из-за агрессии Украины, не забудут, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен ДНР: вечно будем помнить детей-жертв агрессии Украины

© РИА Новости / Сергей АверинПамятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в парке Ленинского Комсомола в Донецке.
Памятная скульптура Детям Донбасса, детям войны в парке Ленинского Комсомола в Донецке. - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Памятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в парке Ленинского Комсомола в Донецке.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Жители Донбасса будут вечно помнить детей, погибших в результате агрессии Украины, заявила РИА Новости уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова в преддверии Дня памяти детей – жертв войны.
День памяти детей – жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек.
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
День памяти детей – жертв войны в Донбассе
01:26
"Мы вечно будем помнить о наших ангелах, которые стали безвинными жертвами агрессии Украины, и будем всеми силами стараться приблизить мир нашему краю, чтобы дети не знали о горе, которое приносит война", - сказала Морозова.
Омбудсмен подчеркнула, что гибель ребенка - это самое ужасное, что может произойти в жизни человека.
"Именно этот кошмар является реальностью для жителей Донбасса вот уже 9 лет. Все эти годы наши дети были лишены детства, подросткового периода, юности и молодости. Им пришлось привыкнуть в войне", - сказала омбудсмен.
С 2014 года на территории ДНР вследствие украинской вооруженной агрессии погибло 228 детей. Еще 789 детей получили ранения различной степени тяжести.
Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В ДНР более ста детей погибли от рук киевского режима, заявили в нарсовете
9 июня, 19:42
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваОбщество
 
 
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