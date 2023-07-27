https://ria.ru/20230727/blinovskaya-1886732029.html
Защита обжаловала продление срока домашнего ареста Блиновской
Защита обжаловала продление срока домашнего ареста Блиновской - РИА Новости, 27.07.2023
Защита обжаловала продление срока домашнего ареста Блиновской
Защита обжаловала постановление суда, продлившего на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:47
2023-07-27T21:47
2023-07-27T21:47
происшествия
россия
елена блиновская
людмила нефедова
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884814663_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_e375fd65e3cca9c37bd67e761d3fb3a7.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда, продлившего на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. “В суд поступила апелляционная жалоба”, - рассказал собеседник агентства. Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 50 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы заплатить остальное. Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884814663_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_a2ab33a49a2186ea9dcbd21c064daab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, елена блиновская, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Елена Блиновская, Людмила Нефедова, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита обжаловала продление срока домашнего ареста Блиновской
Защита обжаловала продление срока домашнего ареста блогера Блиновской на три месяца
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда, продлившего на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
“В суд поступила апелляционная жалоба”, - рассказал собеседник агентства.
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 50 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы заплатить остальное.
Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова
сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ
. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов.
По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
"За тобой рано или поздно придут": за чей счет пополнят бюджет России