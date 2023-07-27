https://ria.ru/20230727/biznes-partnerstvo-1886643498.html

Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство

Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство - РИА Новости, 27.07.2023

Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство

Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией; белорусские партнеры заинтересовались... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:51

2023-07-27T15:51

2023-07-27T15:51

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

белоруссия

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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией; белорусские партнеры заинтересовались возможностями агропромышленного комплекса региона, сообщил по итогам переговоров губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что Липецкая область и Белоруссия традиционно поддерживают сотрудничество, которое с восстановлением "Липецкого тракторного завода" вышло на новый уровень. По словам Артамонова, помимо вопросов машиностроения, стороны обсудили возможности закупки нескольких видов зерна в Липецкой области и договорились о проведении Дней Республики Беларусь в Липецкой области. Липчане получили ответное приглашение от белорусских коллег принять участие в международном мероприятии "Бизнес Дни в Гомеле". "Липецкая область и Республика Беларусь — добрые партнеры. Только за последние два года было заключено восемь соглашений об установлении сотрудничества между районами Липецкой области и Республики Беларусь. Мы видим ключевые зоны роста и готовы развивать наши отношения", - подчеркнул Артамонов.

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липецкая область

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, белоруссия