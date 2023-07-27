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Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство - РИА Новости, 27.07.2023
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Липецкая область
 
15:51 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/biznes-partnerstvo-1886643498.html
Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство
Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство - РИА Новости, 27.07.2023
Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство
Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией; белорусские партнеры заинтересовались... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:51
2023-07-27T15:51
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
белоруссия
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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией; белорусские партнеры заинтересовались возможностями агропромышленного комплекса региона, сообщил по итогам переговоров губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что Липецкая область и Белоруссия традиционно поддерживают сотрудничество, которое с восстановлением "Липецкого тракторного завода" вышло на новый уровень. По словам Артамонова, помимо вопросов машиностроения, стороны обсудили возможности закупки нескольких видов зерна в Липецкой области и договорились о проведении Дней Республики Беларусь в Липецкой области. Липчане получили ответное приглашение от белорусских коллег принять участие в международном мероприятии "Бизнес Дни в Гомеле". "Липецкая область и Республика Беларусь — добрые партнеры. Только за последние два года было заключено восемь соглашений об установлении сотрудничества между районами Липецкой области и Республики Беларусь. Мы видим ключевые зоны роста и готовы развивать наши отношения", - подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, белоруссия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Белоруссия

Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиДелегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией
Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией
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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией; белорусские партнеры заинтересовались возможностями агропромышленного комплекса региона, сообщил по итогам переговоров губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что Липецкая область и Белоруссия традиционно поддерживают сотрудничество, которое с восстановлением "Липецкого тракторного завода" вышло на новый уровень. По словам Артамонова, помимо вопросов машиностроения, стороны обсудили возможности закупки нескольких видов зерна в Липецкой области и договорились о проведении Дней Республики Беларусь в Липецкой области. Липчане получили ответное приглашение от белорусских коллег принять участие в международном мероприятии "Бизнес Дни в Гомеле".
"Липецкая область и Республика Беларусь — добрые партнеры. Только за последние два года было заключено восемь соглашений об установлении сотрудничества между районами Липецкой области и Республики Беларусь. Мы видим ключевые зоны роста и готовы развивать наши отношения", - подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновБелоруссия
 
 
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