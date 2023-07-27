https://ria.ru/20230727/biznes-partnerstvo-1886643498.html
Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство
Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство - РИА Новости, 27.07.2023
Липецкая область и Белоруссия развивают бизнес-партнерство
Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией; белорусские партнеры заинтересовались... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:51
2023-07-27T15:51
2023-07-27T15:51
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886639966_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_de271a09b93dc7c619deff037b12876c.jpg
ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией; белорусские партнеры заинтересовались возможностями агропромышленного комплекса региона, сообщил по итогам переговоров губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что Липецкая область и Белоруссия традиционно поддерживают сотрудничество, которое с восстановлением "Липецкого тракторного завода" вышло на новый уровень. По словам Артамонова, помимо вопросов машиностроения, стороны обсудили возможности закупки нескольких видов зерна в Липецкой области и договорились о проведении Дней Республики Беларусь в Липецкой области. Липчане получили ответное приглашение от белорусских коллег принять участие в международном мероприятии "Бизнес Дни в Гомеле". "Липецкая область и Республика Беларусь — добрые партнеры. Только за последние два года было заключено восемь соглашений об установлении сотрудничества между районами Липецкой области и Республики Беларусь. Мы видим ключевые зоны роста и готовы развивать наши отношения", - подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230727/podgotovka-1886638745.html
липецкая область
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886639966_59:0:1196:853_1920x0_80_0_0_6fef00ccdaeed0d6e8c56eeadafb8254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, белоруссия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Белоруссия
ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Делегация Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетила Липецкую область с бизнес-миссией; белорусские партнеры заинтересовались возможностями агропромышленного комплекса региона, сообщил по итогам переговоров губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что Липецкая область и Белоруссия традиционно поддерживают сотрудничество, которое с восстановлением "Липецкого тракторного завода" вышло на новый уровень. По словам Артамонова, помимо вопросов машиностроения, стороны обсудили возможности закупки нескольких видов зерна в Липецкой области и договорились о проведении Дней Республики Беларусь в Липецкой области. Липчане получили ответное приглашение от белорусских коллег принять участие в международном мероприятии "Бизнес Дни в Гомеле".
"Липецкая область и Республика Беларусь — добрые партнеры. Только за последние два года было заключено восемь соглашений об установлении сотрудничества между районами Липецкой области и Республики Беларусь. Мы видим ключевые зоны роста и готовы развивать наши отношения", - подчеркнул Артамонов
.
Власти Липецкой области направили на подготовку к зиме 1,5 млрд рублей