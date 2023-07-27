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Бизнес ДФО с начала года получил от МСП Банка порядка 5,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.07.2023
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13:48 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/biznes-1886604045.html
Бизнес ДФО с начала года получил от МСП Банка порядка 5,8 миллиарда рублей
Бизнес ДФО с начала года получил от МСП Банка порядка 5,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.07.2023
Бизнес ДФО с начала года получил от МСП Банка порядка 5,8 миллиарда рублей
Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) получил за первые шесть месяцев 2023 года от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:48
2023-07-27T13:48
мсп банк
корпорация мсп
андрей белоусов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) получил за первые шесть месяцев 2023 года от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около 5,8 миллиарда рублей кредитно-гарантийной поддержки, сообщает пресс-служба банка. Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Приморский край (1,9 миллиарда рублей), Хабаровский край (1,2 миллиарда рублей), Республика Бурятия (1,1 миллиарда рублей), говорится в сообщении. "Высокие темпы роста финансовой поддержки стали возможными в том числе благодаря системной работе совместно с органами исполнительной власти региона по поиску и сопровождению инвестиционных проектов. На сегодняшний день на Дальнем Востоке наибольшее количество заявок на кредитно-гарантийную поддержку мы получаем от предпринимателей из сферы туризма, промышленности, сельского хозяйства, а также от компаний, занимающихся логистикой", — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов
МСП Банк, Корпорация МСП, Андрей Белоусов

Бизнес ДФО с начала года получил от МСП Банка порядка 5,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) получил за первые шесть месяцев 2023 года от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около 5,8 миллиарда рублей кредитно-гарантийной поддержки, сообщает пресс-служба банка.
Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Приморский край (1,9 миллиарда рублей), Хабаровский край (1,2 миллиарда рублей), Республика Бурятия (1,1 миллиарда рублей), говорится в сообщении.
"Высокие темпы роста финансовой поддержки стали возможными в том числе благодаря системной работе совместно с органами исполнительной власти региона по поиску и сопровождению инвестиционных проектов. На сегодняшний день на Дальнем Востоке наибольшее количество заявок на кредитно-гарантийную поддержку мы получаем от предпринимателей из сферы туризма, промышленности, сельского хозяйства, а также от компаний, занимающихся логистикой", — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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