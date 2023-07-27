https://ria.ru/20230727/biznes-1886604045.html

Бизнес ДФО с начала года получил от МСП Банка порядка 5,8 миллиарда рублей

Бизнес ДФО с начала года получил от МСП Банка порядка 5,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.07.2023

Бизнес ДФО с начала года получил от МСП Банка порядка 5,8 миллиарда рублей

Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) получил за первые шесть месяцев 2023 года от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:48

2023-07-27T13:48

2023-07-27T13:48

мсп банк

корпорация мсп

андрей белоусов

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) получил за первые шесть месяцев 2023 года от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около 5,8 миллиарда рублей кредитно-гарантийной поддержки, сообщает пресс-служба банка. Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Приморский край (1,9 миллиарда рублей), Хабаровский край (1,2 миллиарда рублей), Республика Бурятия (1,1 миллиарда рублей), говорится в сообщении. "Высокие темпы роста финансовой поддержки стали возможными в том числе благодаря системной работе совместно с органами исполнительной власти региона по поиску и сопровождению инвестиционных проектов. На сегодняшний день на Дальнем Востоке наибольшее количество заявок на кредитно-гарантийную поддержку мы получаем от предпринимателей из сферы туризма, промышленности, сельского хозяйства, а также от компаний, занимающихся логистикой", — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230725/podderzhka-1886165813.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов